Juan Villoro, sobre el futbol y otras pasiones

Juan Villoro, autor del libro Dios es redondo, le ha interesado el futbol como aficionado, ha disfrutado jugándolo, viendo partidos y apoyando a su equipo en México, el Necaxa, que lo ha hecho “sufrir”, pero también le ha dado satisfacciones.



Además de la literatura, ser pambolero es otra de las pasiones de Villoro, Imagen tuvo una charla íntima con él, donde el tema giró en torno al balón, su relación con la sociedad y la literatura.

“El futbol forma parte de la vida cotidiana de muchas personas, de millones de personas, me atrevo a decir que no hay una forma del entretenimiento mejor organizada y repartida en el planeta tierra que el futbol, dice mucho de nosotros y como somos”, comentó.

Así comenzó la charla con el intelectual mexicano que se refiere a sí mismo como una persona tranquila en la oficina, muy calmada, y de repente el fin de semana se pinta la cara, se pone la playera de su equipo y pierde el control, al mismo tiempo se acuerda de jugadas que ocurrieron hace 10 años, no se repone de un gol de último minuto que le metieron a su equipo.

“¿Cómo es posible que esta gente tenga dos vidas, una vida tan sensata y otra vida tan apasionada?, y es que eso es lo que es el futbol”, añadió.

Al ser cuestionado sobre el parecer de otros intelectuales que ven en el futbol un alienante y un arma de control, citó el libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano, Futbol a sol y sombra, “Galeano se refiere a las partes positivas y a las partes negativas del juego”.



Para Villoro es perfectamente explicable que para algunos el futbol represente manipulación comercial, económica, un sitio para expresar el machismo, el racismo, la xenofobia, donde hay dopaje.

“El futbol está lleno de problemas, hay manipulaciones políticas importantes, está el caso de Berlusconi y todo esto es negativo y hay que criticarlo”.

Aprueba que en el futbol también existan ateos, y visibiliza a aquellos que son fieles creyentes que encuentran gratificaciones como la recuperación de la infancia.

“Cuando uno ve jugar a Lionel Messi, uno está viendo jugar a un niño, está viendo jugar a una persona que aunque sea un multimillonario, un evasor de impuestos, que aunque tenga partes obscuras, como futbolista es ese niño que quiere que le den de premio un helado y eso es apasionante, poder regresar a la infancia a través del deporte”.

Entre los valores que el escritor encuentra en el futbol están el espíritu colectivo, respeto al contrario, que un empate es un gran resultado, la solidaridad y la resignación.

“Todo esto incluso te puede dar una enseñanza para la vida, una enseñanza para un mundo donde a veces pierdes de manera injusta”.

El trabajo literario de Villoro ha estado ligado con el futbol en obras como el ya citado Dios es redondo, Balón dividido, Los once de la tribu, y la novela para niños La cancha de los deseos, en esta última hace una burla del excesivo número de patrocinadores que se pueden apreciar en las camisetas de los equipos mexicanos.



El también periodista es un crítico de los vicios mercantiles del futbol en México y afirma que los culpables son los directivos. “En muchos momentos se está divorciando a la afición de los equipos, y con esto se pierde de vista que lo más valioso del futbol es la gente que lo sigue, los jugadores cambian en la cancha, los jugadores duran poco pero la afición permanece y eso nunca se ha respetado del todo en México”.

El escritor habló como un aficionado sensato y conocedor del entorno que se vive alrededor del futbol.

“El futbol es como los espejos de las ferias que agrandan las cosas, es un espejo acrecentado de lo que pasa en la sociedad, hay que decir que los problemas sociales no son inventados por el futbol, existen fuera del estadio, al llegar al estadio adquieren una caja de resonancia mayor y la gente se siente autorizada a expresarse con una fuerza más significativa”.



