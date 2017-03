Jucopo, sin fecha límite para elegir al fiscal anticorrupción Excélsior

El grupo parlamentario del PRD no tiene al momento un coordinador que sea reconocido por la Mesa Directiva de la Cámara, luego de la renuncia de Miguel Barbosa al cargo.



Les vamos a enviar la información a todos los senadores del PRD. Nosotros confiamos en que a la brevedad ellos puedan darle normalidad institucional a su convivencia como grupo parlamentario”, explicó.



La Junta de Coordinación Política, en la que participan los coordinadores de las bancadas, todavía no se fija fecha límite para elegir al primer fiscal anticorrupción de una lista de 23 candidatos, y luego enviarlo al Pleno del Senado para su votación.



No hay fechas que sean fatales, ni determinantes. La reflexión se hará con profundidad y estamos seguros de que llegaremos a un buen consenso en torno a un perfil que sea, a su vez, sometido a la valoración del Pleno del Senado de la República”.



La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción detalla que, a más tardar, el Senado tiene plazo hasta el nueve de abril próximo para nombrar al primer fiscal.



