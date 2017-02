Jugadores de los Warriors tienen buena química AP

"Estamos armando un imperio", bromea Iguodala. "Son cosas muy secretas, no podemos decirte de qué se trata".



Jonnie West viene y se incorpora a los juegos de naipes de Curry, Pachulia y Thompson.



"Depende de cómo se siente Klay, si está cansado no hay juego", comenta Pachulia.



A pesar de las inquietudes sobre qué pasaría cuando se incorporara Kevin Durant a una alineación repleta de estrellas, los Warriors de Golden State se están llevando muy bien. Ahora se preparan para la segunda mitad de la temporada con esperanzas de ganar el trofeo, y es evidente que tienen buena química.



A Curry y a KD les encanta observar cómo el otro hace maravillas con el balón en la cancha, lo mismo que a Draymond Green, Thompson y todas las otras piezas del conjunto con el mejor récord en la NBA (47-9).



Inicialmente Curry dejó que Durant se fuese acostumbrando y encontrase su ritmo, pero poco después comenzó a hacerse sentir. La experiencia en jugar juntos es el factor clave en el mantenimiento de buenas relaciones entre el equipo, dice Iguodala.



"Tener que capear temporales forma buena química, tener que enfrentar adversidades juntos forja buena química", comentó el jugador. "La temporada dura bastante y viene con altibajos. Y es entonces donde se forja la unidad, incluso fuera de la cancha, como por ejemplo en los viajes en avión. Incluso cuando uno lleva siete, ocho años jugando con alguien uno sigue construyendo esa solidaridad, uno sigue aprendiendo del otro, uno tiene que entender que eso es parte del proceso, uno tiene que querer aprender del otro".



Los Warriors están tratando de acumular todas las ventajas que puedan, en la cancha o fuera de ella. Puede ser incluso durante un viaje en avión, o durante una cena con los compañeros.



Después de haber perdido el séptimo juego en las finales de la temporada pasada, los jugadores de Golden State están ansiosos por ganar este campeonato. Algunos de ellos recuerdan cuando ganaron hace dos años, la primera vez en 40 años en que el equipo se llevó el trofeo.



A Steve Kerr, nombrado Entrenador del Año por la NBA, le encanta ver cómo se unen los jugadores de su equipo cada año.



"Sinceramente, es uno de los mis aspectos favoritos de ser entrenador, ver cómo se une el equipo, cómo se desarrollan las relaciones, ver cómo los muchachos se ríen juntos", expresó Kerr.



Añadió: "Es maravilloso. Este equipo cuenta con una química excelente que se desarrolló bien rápido. Obviamente tenemos los jugadores centrales que quedaron del año pasado. También perdimos algunos buenos muchachos. Los nuevos han dado buen resultado, es una química excelente".



