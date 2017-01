Juguetes 'Mi Alegría' incluye rana muerta nadando en formol Excélsior

Padres de familia, así como la agrupación Animal Heroes denunciaron que en el kit Biología Plus venga el animal muerto



En una alerta informativa, la organización defensora de los derechos de los animales, destacó que, con este tipo de productos, además de poner en riesgo la salud de los niños, "Mi Alegría" envía el mensaje a los menores que los demás seres vivos son juguetes y existen con el único motivo de entretener, dejando de lado el sufrimiento que les pueden causar el proceso de disección y las implicaciones sanitarias que implica manipular un cadáver y sustancias químicas, sobre todo a una corta edad.



Lanzaron una campaña para que la ciudadanía en general escriba un mensaje, de manera respetuosa, a la empresa y a la Cofepris



Ante esta situación, Animal Heroes lanzó una campañapara que la ciudadanía en general escriba un mensaje, de manera respetuosa, a la empresa y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que se dejen de incluir animales muertos en los juguetes, a las siguientes cuentas de Twitter y correos electrónicos: @Mialegriaoficial @COFEPRIS club@mialegria.com.mx y carlosa@mialegria.com.mx



En entrevista con Excélsior, Antonio Franyuti, director de Animal Heroes informó que la Cofepris ya investiga el caso debido al uso de formol, mientras que juguetes "Mi Alegría" ya retiró de su catálogo de Internet el Kit "Biología Plus", lo que ya es un avance, y se espera que en breve emitan un comunicado oficial con información al respecto.



