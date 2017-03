Justicia, ausente para mujeres en México: Margarita Zavala Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la exprimera dama manifestó que referente al sistema judicial, cuando se trata de las mujeres, hay discriminación. Hay ausencia al derecho al acceso a la justicia para las mujeres, en gran parte porque la falta de justicia la carecemos todos, pero cuando se trata de mujeres la discriminación es todavía mayor, las mujeres son más vulnerables", advirtió.

La panista destacó también la falta de equidad para las féminas en las condiciones laborales.

Es una serie de redes que favorecen solamente a algunos grupos, es mucho más difícil que las mujeres mantengan una casa por la baja igualdad de condiciones laborales y a diferencia del ingreso es enorme, así como la complicación de las condiciones laborales", señaló.

Respecto a si era cuestionada sobre si '¿México estaba preparado para tener una mujer presidente?', mencionó que se trata de una cultura generacional, puesto que esta incógnita suena en las personas mayores de 40 años. Entre los millenials no es tema, toda la gente que se quiera sentir moderna no debe estarse cuestionando sobre eso", dijo.

Agregó que: No sólo se trata de analizar los discursos de odio, sino de revisar el tema de la violencia política en contra de las mujeres, pues se deja mucho de lado a la mujer y no está bien que se defina a una persona a partir del otro".

Agregó que en su gira por Estados Unidos, en la que se reunió con el senador republicano John McCaine, hubo un diálogo constructivo y que existe preocupación de muchos actores políticos “pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no es todo el país sino que hay muchas más instituciones".



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita Zavala, precandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) habló sobre la ausencia al acceso a la justicia que sufren las mujeres en México.En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la exprimera dama manifestó que referente al sistema judicial, cuando se trata de las mujeres, hay discriminación.La panista destacó también la falta de equidad para las féminas en las condiciones laborales.Respecto a si era cuestionada sobre si '¿México estaba preparado para tener una mujer presidente?', mencionó que se trata de una cultura generacional, puesto que esta incógnita suena en las personas mayores de 40 años.Agregó que:Agregó que en su gira por Estados Unidos, en la que se reunió con el senador republicano John McCaine, hubo un diálogo constructivo y que existe preocupación de muchos actores políticos “pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no es todo el país sino que hay muchas más instituciones". Agregar a favoritos justicia

mujeres

margarita zavala

méxico