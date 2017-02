Justifican ediles negativa de pagar a proveedores Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista, refirieron que la propuesta de comprometer el Fondo 4 para deuda en vez de utilizar el gasto corriente, perjudicará las acciones del gobierno local, pues más del 50% de este presupuesto se destinó a pasivos.



Este domingo se realizó una sesión extraordinaria de la comisión en la que se pretendió la asignación de 8 millones 613 mil pesos para el pago a proveedores; sin embargo, los ediles rechazaron por mayoría este trámite.



Raúl Ulloa Guzmán, regidor independiente, expresó que se solicitó a la directora de Finanzas y Tesorería, Gabriela Valdés Rodríguez y a la síndico Amelia Carrillo Flores, la entrega de los datos precisos sobre los proveedores a quienes se pretende liquidar.



Expuso que se desconoce si los proveedores corresponden al ejercicio de los exalcaldes Benjamín Medrano Quezada o Gilberto Dévora Hernández.



Además de que se refirió que algunos proveedores incluidos en la lista prestaron sus servicios a la administración actual, es decir, de septiembre a la fecha.



Consideró que no es posible que en este tema se “brinque” a proveedores que están solicitando sus pagos desde meses o incluso años pasados.



De igual manera, reprochó que la dirección no contemple el pago a proveedores del gasto corriente y en cambio, compromete los recursos del fondo que corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico.



El edil afirmó que de inicio, se presupuestó más de 41 millones de pesos para el pago del adelanto de participaciones y por ende, este fondo quedaría sin invertirse en acciones como equipamiento para Centros de Desarrollo Comunitario y obra pública.



Aunque refirió que la ley permite que este fondo se asigne para los pasivos.



Por su parte, Rubén Méndez Martínez, regidor del Movimiento de Regeneración Nacional, explicó que no hay detalles de la aplicación de los recursos que reclaman los proveedores porque los funcionarios no los pueden justificar.



Ejemplificó que se asignó más de 500 mil pesos a una tienda de artículos deportivos, cuando no hay una acción reciente que los justifique.



Además, en su caso recibió la documentación de los proveedores sin imprimir correctamente por lo que fue ilegible.



Los regidores coincidieron en que la administración admite una deuda de 153 millones de pesos, cuando al principio solo se consideró 146 millones de pesos y de los cuáles, aún desconocen detalles.





mespino@imagenzac.com.mx Regidores de oposición, integrantes de la Comisión de Hacienda expusieron que en tanto no haya transparencia en el pago a proveedores, mantendrán su voto en contra.En entrevista, refirieron que la propuesta de comprometer el Fondo 4 para deuda en vez de utilizar el gasto corriente, perjudicará las acciones del gobierno local, pues más del 50% de este presupuesto se destinó a pasivos.Este domingo se realizó una sesión extraordinaria de la comisión en la que se pretendió la asignación de 8 millones 613 mil pesos para el pago a proveedores; sin embargo, los ediles rechazaron por mayoría este trámite.Raúl Ulloa Guzmán, regidor independiente, expresó que se solicitó a la directora de Finanzas y Tesorería, Gabriela Valdés Rodríguez y a la síndico Amelia Carrillo Flores, la entrega de los datos precisos sobre los proveedores a quienes se pretende liquidar.Expuso que se desconoce si los proveedores corresponden al ejercicio de los exalcaldes Benjamín Medrano Quezada o Gilberto Dévora Hernández.Además de que se refirió que algunos proveedores incluidos en la lista prestaron sus servicios a la administración actual, es decir, de septiembre a la fecha.Consideró que no es posible que en este tema se “brinque” a proveedores que están solicitando sus pagos desde meses o incluso años pasados.De igual manera, reprochó que la dirección no contemple el pago a proveedores del gasto corriente y en cambio, compromete los recursos del fondo que corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico.El edil afirmó que de inicio, se presupuestó más de 41 millones de pesos para el pago del adelanto de participaciones y por ende, este fondo quedaría sin invertirse en acciones como equipamiento para Centros de Desarrollo Comunitario y obra pública.Aunque refirió que la ley permite que este fondo se asigne para los pasivos.Por su parte, Rubén Méndez Martínez, regidor del Movimiento de Regeneración Nacional, explicó que no hay detalles de la aplicación de los recursos que reclaman los proveedores porque los funcionarios no los pueden justificar.Ejemplificó que se asignó más de 500 mil pesos a una tienda de artículos deportivos, cuando no hay una acción reciente que los justifique.Además, en su caso recibió la documentación de los proveedores sin imprimir correctamente por lo que fue ilegible.Los regidores coincidieron en que la administración admite una deuda de 153 millones de pesos, cuando al principio solo se consideró 146 millones de pesos y de los cuáles, aún desconocen detalles. Agregar a favoritos comisión de hacienda

deuda

proveedores

regidores

pago