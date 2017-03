Justin Bieber le dice a una fan: 'Me das asco' Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En su visita a Melbourne, Australia, donde escenifica su actual gira Purpose World Tour, el cantante de 23 años se mostró déspota con una de sus fieles admiradoras, quien tan sólo buscaba tomarle una fotografía con el smartphone antes de que se subiera al automóvil.









El pasado sábado la decepción fue presa de la seguidora al recibir unas nada halagadoras palabras de su ídolo musical.

"Estás invadiendo mi privacidad, no quiero ninguna foto... Mírate, me das asco", le soltó BIeber a la perpleja y decepcionada fanática. Al astro canadiense del pop no le importó partirle el corazón a una believer, cuando Justin Bieber le dijo a una fan australiana: "Me das asco".En su visita a Melbourne, Australia, donde escenifica su actual gira Purpose World Tour, el cantante de 23 años se mostró déspota con una de sus fieles admiradoras, quien tan sólo buscaba tomarle una fotografía con el smartphone antes de que se subiera al automóvil.El pasado sábado la decepción fue presa de la seguidora al recibir unas nada halagadoras palabras de su ídolo musical.

Sabah Helal, la joven de 20 años que quería una foto con el intérprete, pidió una selfie a Bieber, y este le dijo que se apartara de su camino.



Pero mientras se disponía a subir al automóvil ella insistió y se llevó el peor reproche que una estrella pop puede hacerle a una fan.





​



Todo fue grabado por el móvil de otra chica que era parte del grupo de desilusionadas believers australianas que aguardaban en el lugar en busca de una imagen de posiblemente su otroa ídolo.



elpais@imagenzac.com.mx Agregar a favoritos justin bieber

farándula

música

fans