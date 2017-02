Juuso, el oso que vende cuadros por más de cuatro mil euros Excélsior

Este animalito se convirtió en una sensación en Finlandia después que obras de arte se exhibieran en una galería y alcanzara increíbles ventas. Foto Twitter



CIUDAD DE MÉXICO.- Con 423 kilos y 17 años, el oso Juuso es la nueva sensación en el mundo del arte en Kuusumano, el noreste de Finlandia, cuyo éxito ha llegado hasta la capital, Helsinki.Juuso es parte del Centro de Animales de Kuusamo, donde varias personas se dedican a criar a cachorros de animales salvajes que quedaron huérfanos.El oso utiliza sus garras y su cuerpo para pintar sobre tablas o papel, y utilizan una pintura especial que no tiene componentes tóxicos.Solo dejamos la pintura ahí, junto al papel y la madera, si le pedimos que lo haga, entonces no lo hace. El hace el trabajo a su propio ritmo, cuando está solo, sentado y moviendo sus patas sobre el papel', comentó Pasi Jantti, uno de sus cuidadores.Alrededor de 15 obras creadas por Juuso se pusieron a la venta en una galería de arte con la exposición 'Storng and Soft Tocuhes' en Helsinki y que abrió a principio de este año. Ahí lograron recaudar alrededor de 8 mil euros, donde las piezas se vendieron entre 50 y 4 mil euros.El dinero recaudado será utilizado para filmar un documental acerca de osos y también para hacer algunas reparaciones en la instalación donde vive.

