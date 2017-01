Juventus vence 2-0 a Lazio con goles de Dybala e Higuaín AP

Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, el líder Juventus derrotó el domingo 2-0 a Lazio y agasajó a su técnico Massimiliano Allegri, quien cumplió 300 partidos dirigiendo en la Serie A italiana.



Dybala anotó su quinto gol de la temporada para poner en ventaja a la Juve en su estadio cuando recién habían transcurrido cinco minutos. Definió con remate de zurda desde el borde del área.



Doce minutos después, Higuaín marcó su gol 14 de la campaña, empujando el balón en el corazón al área tras un centro desde la derecha por parte del volante colombiano Juan Cuadrado.



Tras la derrota sufrida una semana atrás en cancha de Fiorentina, Allegri recurrió a una alineación evidentemente ofensiva. La decisión resultó acertada.



"Me desperté el miércoles por la mañana y decidí cambiar las cosas", relató Allegri. "Lo decidí porque veníamos de un partido no muy bueno en Florencia. El partido de hoy era el adecuado para este tipo de experimento".



Dybala dispuso de un par de buenas ocasiones para aumentar luego del descanso.



Lazio reclamó un penal a los 57 minutos cuando su delantero Cristiano Lombardi cayó en el área chica del local tras un contacto con Kwadwo Asamoah, pero el árbitro Davide Massa dejó seguir la jugada.



Juventus siguió un punto encima de Roma y a cuatro de Napoli, que superó el sábado 2-1 al Milan. Además, el conjunto de Allegri tiene un encuentro menos que sus perseguidores más cercanos.



"No siempre jugamos así, pero la respuesta que el equipo me dio hoy fue positiva. Jugamos bien, con calidad y sacrificio", dijo el estratega. "Y pese a lo desequilibrante del ataque, también lo hicimos bien a la defensiva, sin arriesgar. Tenemos que mantener este ritmo, independientemente de la alineación".



Lazio marcha en el cuarto puesto, a cuatro unidades de la punta.



Roma superó 1-0 a Cagliari, su tercer triunfo consecutivo por la mínima en la liga. Edin Dzeko falló una oportunidad clara en el primer tiempo, cuando su tiro de volea fue directamente a las manos del arquero brasileño Rafael.



Pero a los 55, el bosnio marcó el tanto de la victoria.



Inter hilvanó su octava victoria consecutiva en las distintas competiciones, pero sufrió más de lo presupuestado para superar 1-0 a Palermo, un equipo amenazado por el descenso.



El portugués Joao Mario marcó el único gol del duelo, a los 65 minutos, y el Inter rebasó a su odiado rival Milan en el quinto peldaño, un punto detrás de la Lazio.



En otros partidos, Crotone igualó 2-2 en su visita a Genoa; Sassuolo venció 3-1 a Pescara; Bologna se impuso 2-0 a Torino, y Atalanta superó 1-0 a Sampdoria..



