Kate del Castillo es Ingobernable

La actriz mexicana aseguró que su personaje en la serie Ingobernable le recuerda a sus últimos dos años en los que siente que ha arriesgado la vida



La actriz mexicana, famosa por su papel en la aclamada telenovela La Reina del Sur, aseguró que su personaje en la serie Ingobernable le recuerda a sus últimos dos años en los que siente que ha "arriesgado la vida" y se ha visto "sola contra el mundo".



Asimismo, después de que acaparó la atención mediática por su relación de amistad con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán, al que defendió en un principio y con quien llegó a reunirse en 2015. “No aprendo", dijo la actriz que interpretará el papel de la primera dama mexicana Emilia Urquiza en la serie.

La mexicana mencionó que no logra “quedarse callada”, ni se dejará amedrentar por situaciones que no la “dejan vivir” tranquilamente, por lo que realizó un llamado a la sociedad a que “levanten la voz” y no los “traten a patadas”.

Puedo decir lo que se siente al querer demostrar tu inocencia, todo está en contra tuya y todo pinta que eres culpable", aseveró Del Castillo en una entrevista en Miami, Florida.

Kate del Castillo informó que aún no puede regresar a su país y cuando lo haga, lo hará también con la sensación de que su personaje en “Ingobernable” la llene y marque su carrera.

