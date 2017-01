Kate del Castillo puede ingresar a México sin ser arrestada Excélsior

Representantes de la PGR sostendrán una reunión con familiares de la actriz para informarles sobre su situación legal; descartan que sesgo de la información



Existen dos averiguaciones previas que la mencionan, pero ninguna orden de aprehensión.



Fuentes del gabinete de seguridad nacional explicaron que, luego de la petición de Kate difundida a través de medios de comunicación para reunirse con representantes de la PGR, se espera que el encuentro se lleve a cabo durante esta semana.



El personal consultado comentó que la actriz, quien radica en Estados Unidos, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra, por lo que puede ingresar a territorio nacional sin el temor de ser detenida.



En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) existen dos averiguaciones previas en las que se menciona el nombre de Kate del Castillo, las cuales están pendientes de resolver, por lo que hasta el momento, no hay ninguna orden de captura en su contra. DESCARTAN SESGO DE LA INVESTIGACIÓN Luego de que la actriz Kate del Castillo aseguró que, por su condición de género las autoridades mexicanas tergiversan la investigación que se le realiza en su contra, las fuentes consultadas rechazaron tal acusación, esto bajo el argumento de que, en la búsqueda de la justicia, las instituciones públicas no actúan bajo ninguna preferencia, ya que sólo se privilegia la actuación conforme a derecho.



Por ello mencionaron que, en el momento en el que solicite una audiencia será recibida y escuchada con forme a derecho.



