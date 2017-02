Kelly asegura que no habrá deportaciones masivas AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



El funcionario dijo que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump implican que los migrantes en situación irregular serán detenidos, aunque tratados de manera adecuada y enviados a sus países de origen. “No habrá redadas masivas”, dijo. Sin embargo, aseguró que “serán regresados a sus países mucho más rápido de lo que ha ocurrido durante la última década”.

Kelly se reunió en privado con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. “Nos ha expresado que no van a existir deportaciones masivas. Nos ha expresado que el interés del gobierno de EU es focalizarse en aquellos migrantes que tengan un récord criminal”, dijo el canciller.



redaccion@imagenzac.com.mx GUATEMALA/AP.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró el miércoles en Guatemala que no habrá deportaciones masivas desde su país, pero llamó a migrantes potenciales a no tratar de entrar a territorio estadounidense de manera irregular.El funcionario dijo que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump implican que los migrantes en situación irregular serán detenidos, aunque tratados de manera adecuada y enviados a sus países de origen.Kelly se reunió en privado con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. “Nos ha expresado que no van a existir deportaciones masivas. Nos ha expresado que el interés del gobierno de EU es focalizarse en aquellos migrantes que tengan un récord criminal”, dijo el canciller. Agregar a favoritos deportaciones

jhon kelly

seguridad nacional de eu

eu