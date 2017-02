Kerber y Wozniacki avanzan a semifinales en Dubai AP

Kerber, quien puede recuperar el primer puesto del ranking mundial si gana el título, derrotó 6-3, 6-2 a Ana Konjuh en su duelo por los cuartos de final. Enfrentará en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina.



La alemana ocupa el segundo puesto del ranking, aunque con la corona de Dubai puede desplazar de la cima a Serena Williams.



Por su parte, Wozniacki se metió entre las cuatro mejores con un triunfo 6-3, 6-2 sobre la estadounidense Catherine "Cici" Bellis.



Wozniacki, campeona en Dubai en 2011, también fue finalista del torneo de Doha la semana pasada, y ahora ha jugado nueve partidos en nueve días.



Bellis, que con 17 años era la tenista más joven en el cuadro principal, venía de conseguir el triunfo más importante de su carrera al superar el miércoles a la sexta del ranking mundial, Agnieszka Radwanska.



La estadounidense comenzó el partido ante Wozniacki llena de confianza, y sacó ventaja de 3-1, pero luego no pudo mantener el esfuerzo.



"Fue divertido poder probarme al más alto nivel", dijo.



Wozniacki barrió los nueve games siguientes, y sacó ventaja de 6-3, 4-0.



"Traté de mantener la presión sobre ella, hacerla pensar un poco, no regalarle tantos puntos", dijo Wozniacki.



En semifinales, jugará contra la letona Anastasija Sevastova.



