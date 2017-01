Kidman aclara sus comentarios sobre Trump y la democracia AP

Las declaraciones que hizo esta semana la actriz ganadora de un Oscar provocaron críticas y elogios en internet después de que los difundiera la BBC.



Kidman declaró al programa televisivo Access Hollywood que sus declaraciones fueron malinterpretadas.



"Yo intentaba subrayar que creo en la democracia y en la Constitución de Estados Unidos, así de simple", afirmó.



Cuando un entrevistador le pidió que abundara, ella elevó las manos y dijo que había terminado su comentario sobre el tema.



Kidman nació en Hawaii de padres australianos y tiene doble nacionalidad, la australiana y la estadounidense.



La artista ganó el Oscar por su papel en la película "The Hours" de 2002 y actualmente protagoniza la cinta "Lion".



