'Kong' hace pedazos a 'Logan' en la taquilla de EU y Canadá

Cálculos de estudios indican este domingo que Kong: Skull Island recaudó 61 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.











Estelarizada por Tom Hiddleston, Brie Larson y Samuel L. Jackson, la cinta de acción de Warner Bros. y Legendary tuvo un costo de producción de 185 millones.



King Kong destronó de la cima de la taquilla a otra bestia. Logan, de Fox, película derivada de los X-Men, bajó 58% desde su debut y recaudó 37,9 millones, para sumar un total de 152,7 millones.



En tercer lugar, Get Out, película de horror dirigida por Jordan Peele, sumó 21,1 millones, para un total de 111 millones en solo tres semanas.



Completan la lista de los cinco filmes con más recaudaciones: La cinta religiosa The Shack, que recaudó 10,1 millones; y The Lego Batman Movie, que recaudó 7,8 millones.



