Kristen Stewart sale en el nuevo video de The Rolling Stones

El clip donde la californiana de 26 años aparece conduciendo a toda velocidad un automóvil clásico se estrenará mañana, 2 de diciembre, y hoy se lanzó un adelanto en la página oficial en Facebook de Sus Satánicas Majestades.









El adelanto sólo muestra a la estrella de la saga cinematográfica Crepúsculo (Twilight) en una versión femenina de rebelde sin causa a bordo de un auto deportivo que ella maniobra con destreza, aún con el acelerador pisando hasta el fondo.



Blue & lonesome es el primer álbum de estudio de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood en una década y contiene 12 nuevas versiones de grandes clásicos del blues, con la presencia de Eric Clapton quien colabora en las canciones Everybody knows about my good thing e I can't quit you baby.



