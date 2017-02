Kuczynski, el primer presidente latinoamericano que visita a Trump AP

Compartir: Liga Compartir: (AP) Pedro Pablo Kuczynski dijo que al visitar el viernes la Casa Blanca abordó con el mandatario Donald Trump sus planes de construir un muro a lo largo de la frontera con México durante una conversación que calificó como cordial y constructiva.



Kuczynski, primer presidente latinoamericano que se reúne con el nuevo mandatario estadounidense, relató a reporteros tras la reunión que le dijo a Trump que él está interesado en el movimiento libre de personas —enfatizó "legalmente"— y que prefiere construir puentes en lugar de muros.



Dijo también que la conversación se centró en inmigración, comercio y otros asuntos de interés común.



Horas antes, Kuczynski dijo en Nueva York que "sería muy grave" que su homólogo estadounidense deportara a millones de inmigrantes. "Nosotros entendemos perfectamente que el gobierno americano quiere que la migración sea legal y que le aporte talentos que se necesitan en Estados Unidos, pero también son transiciones que no son fáciles y que toman cierto tiempo", dijo el presidente sudamericano a la prensa.



Kuczynski habló en la sede de las Naciones Unidas tras reunirse con el Secretario General Antonio Guterres y antes de viajar a Washington para encontrarse con Trump.



Trump ha hablado a favor de expulsar a muchos de los inmigrantes sin autorización que viven en Estados Unidos y ha emitido órdenes ejecutivas para iniciar el bloqueo de fondos federales a ciudades que protegen inmigrantes sin autorización, así como para activar un nuevo programa de identificación y arresto de extranjeros que viven ilegalmente en el país.



"Nosotros tenemos más de un millón de peruanos en Estados Unidos, la mayoría legales. Me imagino que hay unos que no son legales y queremos que esa situación se arregle de una manera progresiva", explicó Kuczynski.



Respecto de las deportaciones masivas, el mandatario peruano dijo que varios ministros estadounidenses ya se han expresado en contra de esas medidas.



Kuczynski criticó con dureza a Trump durante la campaña electoral de éste y dijo bromeando que cortaría las relaciones diplomáticas de su país con Estados Unidos con "una sierra" si Trump cumpliera su promesa de construir un muro con México, al que comparó con el muro de Berlín.



Durante unas breves declaraciones a los medios el presidente peruano habló también de Venezuela. Dijo que comprende que el país no quiera interferencias pero advirtió que la crisis que vive esa nación puede desembocar en una emigración masiva hacia Colombia, Curasao y otros países de América Latina.



"Puede haber graves problemas de salud, entonces tenemos que estar dispuestos un grupo de países a ayudar, no a interferir, pero a ayudar", señaló.



Kuczynski ha sido crítico del gobierno venezolano y ha pedido ayuda humanitaria para Venezuela además de dar visados a exiliados. Por su parte, el gobierno de Trump ha sancionado al vicepresidente venezolano por su supuesta participación en operaciones de tráfico de drogas. Trump y Kuczynski hablaron de la crisis venezolana por teléfono.



El mandatario peruano también opinó el viernes sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y dijo que sería difícil que el tratado sobreviva sin Estados Unidos.



"Lo que sí es posible es un tratado de libre comercio de países del Pacífico, China, y llegando hasta la India, y eso está en discusión en este momento", señaló.



"Los tres países del Pacífico que tienen tratados con Estados Unidos son Chile, Perú y Colombia, que juntos suman 100 millones de habitantes. Los tres tenemos tratados con Estados Unidos que andan muy bien y que son superavitarios para Estados Unidos", indicó el mandatario. "Nos abren mercados a nosotros, a Colombia y a Chile también, pero abren mercados en el Perú".



Trump firmó en enero una orden ejecutiva para retirar a su país del acuerdo, más conocido como TPP por sus siglas en inglés.



