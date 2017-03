La AFA posterga una semana reanudación de liga argentina AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El eje del conflicto son salarios impagos de clubes con sus jugadores.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó el viernes por la noche que debido a la postura inflexible del gremio de futbolistas, de no salir a las canchas hasta que no se cancelen las deudas dispuso “postergar por única vez” la fecha que marcaría el regreso oficial del fútbol.



Agregó que la liga se reanudará el 10 de marzo “sin otra postergación posible”.



El comunicado puso fin a la incertidumbre que marcó la jornada, ya que hasta último momento la AFA buscó por todos los medios, incluso bajo amenaza de descuento de puntos, que la pelota empezara a rodar este fin de semana.



El fútbol nacional, cuyas autoridades están bajo control de la FIFA desde mediados del año pasado, atraviesa una crisis de gran magnitud por salarios impagos, en algunos casos de hasta cuatro meses, según el sindicato que representa a los futbolistas.



Ni siquiera la FIFA puede poner fin a ese descontrol, que estalló desde la muerte en 2014 del expresidente de la AFA, Julio Grondona, quien gobernó con mano dura durante 35 años. Además, fue vicepresidente de la FIFA.



redaccion@imagenzac.com.mx BUENOS AIRES, ARGENTINA/AP.- Confusión e incertidumbre en el fútbol de Argentina. La entidad madre del balompié nacional, después de haber puesto a los clubes y futbolistas entre la espada y la pared, resolvió el viernes postergar una semana la reanudación de la temporada de la liga nacional.El eje del conflicto son salarios impagos de clubes con sus jugadores.La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó el viernes por la noche que debido a la postura inflexible del gremio de futbolistas, de no salir a las canchas hasta que no se cancelen las deudas dispuso “postergar por única vez” la fecha que marcaría el regreso oficial del fútbol.Agregó que la liga se reanudará el 10 de marzo “sin otra postergación posible”.El comunicado puso fin a la incertidumbre que marcó la jornada, ya que hasta último momento la AFA buscó por todos los medios, incluso bajo amenaza de descuento de puntos, que la pelota empezara a rodar este fin de semana.El fútbol nacional, cuyas autoridades están bajo control de la FIFA desde mediados del año pasado, atraviesa una crisis de gran magnitud por salarios impagos, en algunos casos de hasta cuatro meses, según el sindicato que representa a los futbolistas.Ni siquiera la FIFA puede poner fin a ese descontrol, que estalló desde la muerte en 2014 del expresidente de la AFA, Julio Grondona, quien gobernó con mano dura durante 35 años. Además, fue vicepresidente de la FIFA. Agregar a favoritos afa

argentina

reanudación

liga