La altura también afecta a mexicanos, admite Dos Santos Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) "Pesa bastante la verdad para nosotros que venimos de afuera, el primer entrenamiento siempre me cuesta, siento que me ahogo porque me cuesta respirar y si nos llega a pesar, pero bueno, lo importante es que los doctores, el entrenador y los preparadores físicos lo llevan bastante bien y hacen que no se sienta tanto”, señaló el menor de los Dos Santos quien fue el primer jugador en hablar con los medios de comunicación en una nueva dinámica que ha impuesto la gente de prensa de la Federación Mexicana de Futbol donde los jugadores sólo atienden a dos preguntas y deja su lugar a otro compañero para ser cuestionado por los medios.

Jonathan, quien antes de la concentración presuntamente no sería una de las cartas de inicio de Osorio contra los Ticos, ha tomado un rol diferente con la lesión de Andrés Guardado. Su incursión al cuadro titular podría darse, pero previo a este duelo destacó que el concentrarse en otro sitio que no es el Centro de Alto Rendimiento es un cambio positivo para el Tricolor.



“La verdad que sí es una convocatoria diferente porque es la primera vez que me toca estar aquí por Cuernavaca, pero estoy bastante bien, lo importante es que el equipo está junto, está contento y con ganas de hacer dos partidos buenos y estamos alejados un poco de todo, centrados en el partido que es lo más importante”, apuntó el volante al finalizar el entrenamiento matutino en el Estadio Centenario de Cuernavaca Morelos.



Otro de los jugadores que se ha visto perjudicado por la altura de la Ciudad de México en anteriores compromisos ha sido el jugador del Benfica Raúl Jiménez, quien también señaló que el hecho de trasladarse a Cuernavaca para preparar el juego eliminatorio ha sido un acierto.



“Es una decisión que tomaron los directivos de la Federación y el cuerpo técnico y nosotros tenemos que acatar y la verdad que la aceptamos con mucho gusto, porque ellos saben bien que es lo que nos conviene más a nosotros y lo entendemos. Ahora nosotros nos debemos de preparar muy bien para este compromiso que es muy importante para cumplir los objetivos”, acotó el atacante.



elpais@imagenzac.com.mx Segundo día de actividad de la Selección Mexicana en Cuernavaca, Morelos, de cara a su partido eliminatorio contra Costa Rica a jugarse el próximo viernes en la cancha del Estadio Azteca, escenario que en los últimos tiempos ha dejado de ser un feudo infranqueable para los rivales, situación que en gran medida se debe a la altura de la capital mexicana, que ha jugado también en contra de los mexicanos que militan en el futbol europeo. Jonathan Dos Santos, elemento del Villarreal español, agradeció que se decidiera por entrenar en Cuernavaca (1510 mts.) y no en la Ciudad de México (2250 mts.).Jonathan, quien antes de la concentración presuntamente no sería una de las cartas de inicio de Osorio contra los Ticos, ha tomado un rol diferente con la lesión de Andrés Guardado. Su incursión al cuadro titular podría darse, pero previo a este duelo destacó que el concentrarse en otro sitio que no es el Centro de Alto Rendimiento es un cambio positivo para el Tricolor.“La verdad que sí es una convocatoria diferente porque es la primera vez que me toca estar aquí por Cuernavaca, pero estoy bastante bien, lo importante es que el equipo está junto, está contento y con ganas de hacer dos partidos buenos y estamos alejados un poco de todo, centrados en el partido que es lo más importante”, apuntó el volante al finalizar el entrenamiento matutino en el Estadio Centenario de Cuernavaca Morelos.Otro de los jugadores que se ha visto perjudicado por la altura de la Ciudad de México en anteriores compromisos ha sido el jugador del Benfica Raúl Jiménez, quien también señaló que el hecho de trasladarse a Cuernavaca para preparar el juego eliminatorio ha sido un acierto.“Es una decisión que tomaron los directivos de la Federación y el cuerpo técnico y nosotros tenemos que acatar y la verdad que la aceptamos con mucho gusto, porque ellos saben bien que es lo que nos conviene más a nosotros y lo entendemos. Ahora nosotros nos debemos de preparar muy bien para este compromiso que es muy importante para cumplir los objetivos”, acotó el atacante. Agregar a favoritos deportes

selección mexicana

jonathan dos santos

futbol