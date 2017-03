La app que te tomará una selfie desde el espacio Excélsior

Se podría pensar que una aplicación de este tipo no llamaría la atención de las personas, mas sucede todo lo contrario porque SnapPlanet, diseñada por el francés Jérô- me Gasperi, no sólo ha sido descargada varias veces de Apple Store, también ganó el primer lugar de la competencia Space App Camp, que cada año es organizada por la Agencia Espacial Europea en colaboración con SAP y AZO.





Se trata de una idea muy simple, sólo eres geolocalizado y eso te da acceso a la imagen más nueva desde un satélite, en cierta forma es como una especie de selfie desde el espacio”, explicó el desarrollador.



En entrevista Gasperi indicó que SnapPlanet funciona gracias a que se conecta con el sistema Sentinel-2, que forma parte del programa Copernicous y permite el acceso público a cierta información satelital, en este caso las fotografías de lugares.





Para el desarrollador y experto en materia aeroespacial, el objetivo de esta aplicación no es sólo formar una red social de imágenes tomadas desde el espacio, sino crear conciencia de lo que ocurre con la Tierra.



Con la aplicación puedes acceder a información que antes era cerrada y tener una visión diferente de la Tierra desde tu celular. Por ejemplo puedes ver que el bosque que está cerca de tu casa fue cortado o está perdiendo densidad, ayuda a crear conciencia sobre el cuidado del entorno”, confió Gasperi.



elpais@imagenzac.com.mx BARCELONA.- Imagina que estás en un bosque y quieres tomar una foto del lugar, lo único que tienes que hacer es abrir una aplicación, colocar tu ubicación y, casi inmediatamente, recibes la más reciente fotografía satelital para compartirla en tus redes sociales.

