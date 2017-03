La bella y la bestia debuta en primer lugar de taquilla AP

La película de Disney superó los récords previos de estrenos de cintas aptas para todo público (PG por sus iniciales en inglés), de acuerdo con cálculos de estudios. El año pasado, "Buscando a Dory", también de Disney, debutó con 135 millones en la misma categoría, que recomienda que ciertos niños sean acompañados por sus padres.



"La bella y la bestia" también superó otros récords. Hasta ahora, es la película que ha recaudado más dinero durante su fin de semana de estreno y la que ha recaudado más en marzo. Se ubica en el séptimo lugar de todos los tiempos, una vez descontado el efecto de la inflación.



El filme, a un costo de 160 millones de dólares, fue el proyecto más reciente de Disney para recrear uno de sus clásicos animados. La nueva versión de la película —cuyo original animado ganó un Oscar en 1991— debuta después de adaptaciones de clásicos de Disney que combinan personajes reales y animados, como "Alicia en el país de las maravillas", "La cenicienta", "Maleficent" y "El libro de la selva", del año pasado. Otras películas vienen en camino, como "Dumbo", "Mulan", "Aladino" y "El rey león".



"La nostalgia es un motivador poderoso para estas cintas", dijo Dave Hollis, jefe de distribución de Disney. "Lo emocionante aquí es que hay una oportunidad para ver estas historias queridas de una manera nunca antes vista, pero uno construye eso sobre la base de algo que es muy conocido".



"Pero uno no recauda 170 millones por la nostalgia", agregó. "Al final tienes que hacer estas películas buenísimas".



Esta versión de "La bella y la bestia", dirigida por Bill Condon y estelarizada por Emma Watson y Dan Stevens, fue aclamada y criticada ampliamente por incluir lo que ha sido considerado el primer personaje abiertamente gay de Disney. Josh Gad interpreta al compinche de Gaston, LeFou, quien tiene un breve "encuentro exclusivamente gay", como lo describió Condon, al final de la cinta.



Aunque muchas personas elogiaron el leve giro del personaje como un progreso que ya era hora de hacer, otros lo ridiculizaron. Un autocinema en Alabama canceló el estreno. Después de que censores malasios pidieron que se editara la escena, Disney retiró el filme del país predominantemente musulmán antes del estreno. Se prevé que esta semana se escuchen los argumentos de una apelación.



A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con la firma comScore. En caso de estar disponibles, se agregan las cifras internacionales más recientes:



1. "Beauty and the Beast", 170 millones de dólares (180 millones a nivel internacional).

2. "Kong: Skull Island", 28,9 millones (38,5 millones).

3. "Logan", 17,5 millones (31,5 millones).

4. "Get Out", 13,3 millones (2,9 millones).

5. "The Shack", 6,1 millones.

6. "The Lego Batman Movie", 4,7 millones (2,4 millones).

7. "The Belko Experiment", 4,1 millones.

8. "Hidden Figures", 1,5 millones (3,5 millones).

9. "John Wick: Chapter Two", 1,2 millones (2,1 millones).

10. "Before I Fall", 1 millón.



