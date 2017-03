La Bella y la Bestia; reviven el clásico Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Con miedos superados por bailar y la intención de dar un mensaje a los jóvenes, Emma Watson y Dan Stevens protagonizan en acción real la historia de Disney, que llega a cuatro mil salas del país. Fotoarte: Emmanuel Urueta



Watson, que ha crecido frente a los ojos del mundo a través del cine, comparte con Bella muchas de sus características: es una chica diferente a las demás, a la que no le dan miedo los retos y tampoco le da miedo no encajar. Para la actriz, dar vida al emblemático personaje de Disney representó eso: superar cada uno de los miedos que la versión de acción real tenía, como cantar, montar a caballo o destacar de una forma diferente sin alejarse de sus convicciones. Por momentos me pregunté si no estaba loca por querer hacer esto porque nunca antes había cantado, tenía miedo porque además mi debut iba a ser en un musical de este tamaño, ésa fue una de las cosas que me pregunté. En ocasiones aún me siento como que no encajo, pero pienso que a veces es bueno no hacerlo; sólo porque la mayoría tenga una opinión no significa que esté bien.



Tuve una preparación de tres meses previos a la filmación, tomé clases de canto tres veces a la semana al igual que de equitación… no era la típica película en la que sólo llegaras con la preparación actoral, había que prepararse más”, expresó Watson durante una videoconferencia que realizó ayer desde Nueva York.

Emma considera que La Bella y la Bestia, a pesar de ser un cuento de hadas, no sólo está enfocada a las niñas o las jóvenes, es una cinta que permite a los varones, e incluso a los adultos, tener la oportunidad de explorar la feminidad y masculinidad que existe en el día a día a través de personajes ficticios ofreciendo un mensaje importante al público. Creo que hay una idea equivocada de que la película es solo para niñas o para mujeres jóvenes, la película de hecho explora la masculinidad tanto como la feminidad y eso finalmente hace que estos humanos muestren compasión, empatía y misericordia que muestran a Gastón (Luke Evans) y eventualmente entiendan de qué se trata el amor. Me parece que este tipo de emociones son muy significativas cuando los niños las vean.



La película tiene mensajes en muchos niveles, espiritualmente y emocionalmente; trabaja en tantos niveles que pienso que finalmente el mensaje principal sería que el amor puede conquistar todo: trasciende, supera las apariencias y la superficialidad y tiene el poder de transformar, salvar y redimir, es algo muy profundo, creo que es eso lo que la gente se puede llevar de esta película”, agregó.

Si bien para Watson el amor y la aceptación de las personas son uno de los principales mensajes de esta nueva versión del clásico de Disney, para su compañero de reparto, Dan Stevens, quien da vida a La Bestia, uno de los avisos más importantes que tiene esta nueva versión es reconocer que la educación, la lectura, la curiosidad y la imaginación son parte fundamental en la formación de los niños y jóvenes. Estaba muy emocionado cuando supe que Emma sería Bella porque ella, por sí misma, es un gran modelo a seguir para las niñas y las jóvenes, y creo que Bella también lo es porque no es una princesa de una manera, es muy feminista, como Emma. Me parece que hay una gran lección en la historia de cuando eres afortunado de tener privilegios en cómo usarlos, en valorar lo que tienes.



Me parece que el mensaje para los jóvenes, en general, no sólo para las chicas, es que vean más allá de lo que los rodea y reconozcan el poder de la curiosidad y la imaginación, de la importancia de la auto educación, de leer, no sólo las redes sociales, sino algo de papel que esté impreso como un libro, creo que todo esto es importante y me parece que es un mensaje muy importante de la cinta”, señaló el actor en entrevista para Excélsior en la Ciudad de México.

RETOS



Retos, de eso se trató la producción de La Bella y la Bestia. Retos actorales y de producción que se fueron transformando en logros. Así lo percibe el director Bill Condon, quien fue el encargado de llevar a la vida real un mundo que sólo existía en la fantasía de un cuento de hadas. Fue un reto muy interesante convertir algo que no existe en el mundo real, cuando ves la historia original ves que hay algunas pistas ahí, en esa primera versión de Jean Cocteau, en la que me parece que todos nos inspiramos, se excluye la historia del príncipe, su historia familiar, y eso nos dio un poco de licencia para trabajar en esa línea y hacer que estos personajes se pertenecieran entre ellos”, señaló en entrevista con Excélsior.



Creo que el mayor reto fue darle vida a un personaje a partir de una caricatura, de un espacio de 2D a 3D, tratamos de encontrar características particulares de estos personajes en la que podíamos trabajar para humanizarlos. Con la Bestia pudimos trabajar con su historia anterior, con el contexto de por qué a un príncipe le cae una maldición, que no vimos en la versión animada.



Otra de las cosas fue mantener esas chispas de diversión que tiene La Bestia en la película animada y que es imposible hacer como humano, así que traté de darle un sentido del humor que pudiera encajar con la historia y lograr que la Bella de Emma Watson se enamorara de él”, agregó Stevens.

ANIMADOS



Además de Watson y Stevens, en los personajes principales, La Bella y La Bestiacuenta con un elenco que logra reunir figuras de renombre como Ewan McGregor, en el papel de Lumière; Emma Thompson, como Sra. Potts; Stanley Tucci, como el Maestro Cadenza; Luke Evans, que da vida a Gastón; Kevin Kline, que interpreta a Maurice, y Sir Ian McKellen, que hace el memorable papel de Dindón. Dindón es el personaje más importante de la cinta. ¡No es cierto! A menos que necesites saber qué hora es. Dindón es un reloj, bueno, se convierte en uno, es el mayordomo del castillo del príncipe, y cuando la maldición cae sobre él, al igual que el resto de los empleados, se convierte en un objeto inanimado aunque, de hecho, él es muy animado.



Lo que me hizo aceptar el proyecto fue Bill Condon. Cuando un guión te llega por correo y te das cuenta que es de parte de Bill, dices ‘sí’, incluso antes de leerlo. Una de las primeras películas que vi fue La Belle et le Bête de Cocteau, recuerdo la emoción que tuve, a pesar de la tecnología que era primitiva, cuando la Bestia se quita la máscara y se transforma en el hermoso príncipe, interpretado por Jean Marais. Disfruté mucho el cuento y es por esto que la cinta es una tradicional historia que lidia con la moralidad, el bien y el mal”, puntualizó McKellen.

Condon confesó que para la elección de los actores que formarían parte de esta versión del cuento, corrió con mucha suerte ya que todos eran la primera opción para interpretar a los personajes, además de que la experiencia de tener estrellas de este nivel en el set de filmación se convirtió en algo memorable. Tuvimos mucha suerte con La Bella y La Bestia porque todas nuestras primeras opciones para dar vida a los personajes aceptaron. Cuando llamé a Ian (McKellen) y le pregunté si quería ser parte de esto dijo ‘sí, ¿cuándo empezamos?’ Es un elenco muy divertido porque todos desarrollaron sus personajes con mucha pasión y se divirtieron. A Luke Evans lo hice bailar, a Ian también.



Curiosamente todo el elenco estuvo junto en dos ocasiones, una de esas fue el baile de celebración, era increíble ver lo emocionados que estaban todos, era contagiosa esa energía mientras usaban esos trajes tan hermosos que se hicieron para la cinta o recordaban sus pasos de baile, y los ejecutaban por primera vez frente a la cámara, como Ian... fue realmente mágico, son días que nunca olvidaré”, destacó el cineasta.

Para Sir Ian McKellen, la experiencia de compartir el escenario con personajes como Audra McDonald, Tucci o Thompson es simplemente inigualable, además de que está convencido de que para dar vida a los personajes de La Bella y La Bestia tienes que estar 100% seguro de que cada uno de los actores que los van interpretar tengan la magia necesaria para hacerlo. Bueno, Audra McDonald, mi actor favorito Stanley Tucci, Ewan McGregor y Emma Thompson. Supongo que la sensación de trasladar una cinta animada en una película de acción real te hace querer estar seguro de que los actores que vas a utilizar sean tan mágicos, a su propia forma, como los personajes que están reemplazando del original y eso sólo se logra con un elenco tan sorprendente como este”, comentó McKellen.

El clásico animado de 1991 permitió a una generación completa acercarse a la historia de estos personajes que de alguna forma se contraponen y complementan; sin embargo, esta nueva versión permitió tanto al director como al elenco descubrir características más profundas de los personajes y explorar lugares nuevos, como las historias de familia. Creo que en esta versión transformamos un poco a Maurice (Kevin Kline), que en la animada era un señor un poco loco, eso amplió un poco las posibilidades de Bella y de su historia. En esta cinta, ella es inventora y aparece con este prototipo de lavadora que le da más tiempo para leer y estudiar.



También vemos una poco más de contexto de lo que pasa en su historia de vida anterior al momento que vive, descubrimos lo que pasa con su mamá, también tiene nuevas canciones. Hay muchas cosas nuevas en Bella: usa botas y calcetas, y no zapatillas de ballet, trae una bolsita en vez de una canasta, y no cabalga sentada de lado... sin duda su apariencia sí ha cambiado”, señaló Watson.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- En ocasiones el ser o comportarse de forma diferente a lo que la sociedad espera de una persona puede ser motivo de burlas o rechazos, sin embargo es esa particularidad de ser distinto lo que hace que una persona destaque dentro de un grupo, ya sea en el colegio al que asiste, el trabajo que desempeña o la ciudad en la que viva. Para la actriz Emma Watson, protagonista de La Bella y la Bestia, esto es algo familiar.Watson, que ha crecido frente a los ojos del mundo a través del cine, comparte con Bella muchas de sus características: es una chica diferente a las demás, a la que no le dan miedo los retos y tampoco le da miedo no encajar. Para la actriz, dar vida al emblemático personaje de Disney representó eso: superar cada uno de los miedos que la versión de acción real tenía, como cantar, montar a caballo o destacar de una forma diferente sin alejarse de sus convicciones.Emma considera que La Bella y la Bestia, a pesar de ser un cuento de hadas, no sólo está enfocada a las niñas o las jóvenes, es una cinta que permite a los varones, e incluso a los adultos, tener la oportunidad de explorar la feminidad y masculinidad que existe en el día a día a través de personajes ficticios ofreciendo un mensaje importante al público.Si bien para Watson el amor y la aceptación de las personas son uno de los principales mensajes de esta nueva versión del clásico de Disney, para su compañero de reparto, Dan Stevens, quien da vida a La Bestia, uno de los avisos más importantes que tiene esta nueva versión es reconocer que la educación, la lectura, la curiosidad y la imaginación son parte fundamental en la formación de los niños y jóvenes.Retos, de eso se trató la producción de La Bella y la Bestia. Retos actorales y de producción que se fueron transformando en logros. Así lo percibe el director Bill Condon, quien fue el encargado de llevar a la vida real un mundo que sólo existía en la fantasía de un cuento de hadas.Además de Watson y Stevens, en los personajes principales, La Bella y La Bestiacuenta con un elenco que logra reunir figuras de renombre como Ewan McGregor, en el papel de Lumière; Emma Thompson, como Sra. Potts; Stanley Tucci, como el Maestro Cadenza; Luke Evans, que da vida a Gastón; Kevin Kline, que interpreta a Maurice, y Sir Ian McKellen, que hace el memorable papel de Dindón.Condon confesó que para la elección de los actores que formarían parte de esta versión del cuento, corrió con mucha suerte ya que todos eran la primera opción para interpretar a los personajes, además de que la experiencia de tener estrellas de este nivel en el set de filmación se convirtió en algo memorable.Para Sir Ian McKellen, la experiencia de compartir el escenario con personajes como Audra McDonald, Tucci o Thompson es simplemente inigualable, además de que está convencido de que para dar vida a los personajes de La Bella y La Bestia tienes que estar 100% seguro de que cada uno de los actores que los van interpretar tengan la magia necesaria para hacerlo.El clásico animado de 1991 permitió a una generación completa acercarse a la historia de estos personajes que de alguna forma se contraponen y complementan; sin embargo, esta nueva versión permitió tanto al director como al elenco descubrir características más profundas de los personajes y explorar lugares nuevos, como las historias de familia. Agregar a favoritos emma watson

la bella y la bestia

cine

clásico