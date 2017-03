'La Bella y La Bestia' se llevan al baile los demás estrenos Excélsior

Compartir: Liga Compartir: La película protagonziada por Emma Watson lidera en recaudaciones en las salas de cine de EU y Canadá, con 170 millones de dólares e impone nuevo récord para películas de corte familiar



De acuerdo con cálculos de estudios, la película de Disney superó los récords previos de estrenos de cintas aptas para todos y con categoría que recomienda que ciertos niños sean acompañados por sus padres.



El año pasado, Buscando a Dory (Finding Dory), también de Disney, debutó con 135 millones.



The Beauty & The Beast hecha con unos 160 millones, es el último proyecto de Disney para recrear uno de sus clásicos animados con efectos digitales y personajes no animados.



Se estrena después de nuevas versiones de La Cenicienta (Cinderella), Maleficent y El Libro de la Selva (The Jungle Book), del año pasado.



Esta versión de La Bestia y La Bestia, dirigida por Bill Condon, fue aclamada y criticada ampliamente por incluir lo que Condon llamó al primer personaje abiertamente gay de Disney.



