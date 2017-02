La bodega con objetos de Duarte nos llevará a su captura: Yunes Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El mandatario del estado veracruzano adelantó que las libretas encontradas en la bodega están escritas ‘por el puño y letra’ de la esposa de Duarte de Ochoa, Karime Macías; empero, la grafóloga y abogada, Marifer Centeno, explicó que ‘no se puede’ adjudicar el texto a una sola autora, ‘pues no se cuenta con los documentos necesarios para cotejar la evidencia’. Registraron una bodega de una empresa distribuidora (habla Yunes Linares). El hallazgo es importante y cuenta con mucha información relevante, de vínculos, de muchas personas con las que Duarte se (alió) para llevar a cabo sus negocios ilícitos. Espero y sé que será útil, trabajamos con la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Detalló que su colaboración con la PGR vira sus esfuerzos para examinar los objetos encontrados, pues ‘los evaluamos a nivel local’ para después ser enviadas a la autoridad federal, y así se continúe con las obligaciones de investigación; ‘hay una demanda social fortificada para que se detenga a Duarte, y cada vez estamos más cerca’. Cuando lees estos diarios, documentos, libretas, apuntes, te informas temas de negocios, personales, políticos; objetivos de vida, que (se resumen a anhelos) materiales; hay un ánimo de posesión y por esa vía se deseaban realizar como personas. No querían perder nada, ni siquiera los documentos, desde mi perspectiva, incriminatorios. Eran 30 o 40 libretas”.

Agregó que también hay 'otras 100 carpetas muy bien engargoladas que ya se estudian; esperemos que todo sea relevante. Se encontraron bienes que son de Duarte: cuadros, obras de arte, condecoraciones, diplomas, fotos; así como propiedades del gobierno: andaderas, despensas, útiles. Me consta que se realiza todo por parte del gobierno federal…' Para que Duarte (comparezca ante la autoridad) por sus actividades (delictivas). Y espero que esto conduzca a la recuperación de miles de millones de pesos que fueron (sustraídos) bajo su administración": los objetos ya fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.



