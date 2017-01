La capital es sede del primer taller regional de energía eléctrica Redacción

Compartir: Liga Compartir: El objetivo es ahorrar energía y generar facturas menos costosas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). (Cortesía) Curso-Taller Regional de Ahorro de Energía Eléctrica en Alumbrado Público que se realiza en el año, del que la capital fue sede.



En el curso, organizado en coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del

Estado, se dio oportunidad a uno de los principales ejes rectores de esta administración municipal, en la que se busca el nombramiento de Ciudad Educadora y la Innovación, para mejorar los procesos y las tecnologías de aplicación de éstas en beneficio de la población.



De acuerdo a un comunicado, Miguel Félix Carrillo, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que el curso se realiza cada tres meses, y al final del año se hace un concentrado de opiniones y resumen de actividades; se comparten ideas, proyectos y experiencias de lo realizado durante el lapso con el fin de identificar las áreas con mayores resultados.



Ejemplificó que en Guadalupe y Fresnillo plantearon la experiencia que tuvieron con una empresa particular, y los otros municipios, como Calera, Morelos, Vetagrande, Pánuco y Enrique Estrada, las dificultades a las que se enfrentan para la instalación de las nuevas tecnologías.



Cada entidad, cuando es sede del taller, organiza el temario, y Zacatecas, en esta ocasión, ofreció un plus e impartió primeros auxilios a personal de alumbrado público, por parte de elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, que abordó la prevención de accidentes, las tres líneas de corriente, como baja, mediana y alta tensión, y seguridad en el uso de equipo protector como cascos y arneses.

“La intención es abatir el rezago en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías como la LED y que cada municipio ahorre en el consumo de energía en alumbrado público”, puntualizó el funcionario.



