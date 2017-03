La casa del Marqués de Aguayo, a punto de colapsar

El recinto que hace siglos fuera la morada de Francisco de Urdiñola, pacificador del norte de la Nueva España, está en el abandono por parte de las autoridades.



Hace unas semanas, a causa de las lluvias, parte de los balcones originales colapsaron, por lo que la calle en la que se ubica tuvo que ser cerrada por seguridad de los peatones.



En el segundo piso las vigas de la sala dedicada a Francisco de Urdiñola y donde se resguardan siete cajas que resguardan más de 10 mil expedientes pertenecientes al Archivo Histórico Municipal, está a punto de colapsarse y solo unos maderos puestos hace cinco años detienen las onduladas vigas que en cualquier momento pueden colapsar.



Esta situación ha ocasionado que algunos archivos con décadas de antigüedad estén ilegibles y dañados por los hongos que provoca la humedad.



Dentro de los archivos que ahí se resguardan esta una nota sobre ganadería del año 1934, además de actas históricas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México e, incluso, cédulas reales expedidas por la corona española.



Los trabajadores del museo y Archivo Histórico comentaron a Imagen que con las lluvias el agua se trasmina del techo del segundo piso, se dañan las cajas que resguardan los documentos, se hacen charcos en la sala y estos provocan goteras en la parte inferior que dañan el museo.



El recinto histórico no ha recibido apoyo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Junta de Monumentos Históricos de Zacatecas, del Gobierno Estatal ni mucho menos del ayuntamiento quien, incluso, en noviembre del año pasado cortó el suministro del servicio de internet y teléfono.



La falta de atención por parte de las autoridades y podría ocasionar la pérdida total de un recinto histórico que se aferra a mantenerse de pie a pesar del paso de los años.



