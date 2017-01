La casa, un oasis de paz Isabel Orendain

Hay veces que los hijos desesperan, sé paciente, trátalos bien; sé feliz con la familia que tu elegiste tener, no lo hagas un infierno, depende de ti.



Hay que estar conscientes de que depende de uno como padre y madre que en la familia se viva en paz y tranquilidad, y no con pleitos y violencia. Trata de estar siempre de buenas, cuando la mamá o el papá están de malas, toda la dinámica familiar se pondrá de mal humor.



Tanto para el padre trabajador, la madre trabajadora, o para ambos, que tienen mil problemas fuera, como para los niños que llegan de la escuela, los llena de felicidad llegar a su oasis de paz, a su nido de amor, a su hogar.



Hay que luchar para que en la casa, las relaciones familiares fluyan con tranquilidad. Para conseguir un ambiente cordial y alegre, hay que tratar de que la comunicación entre los papás siempre sea tranquila.

Se ha comprobado que el ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad, y que las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que los hijos van asimilando desde que nacen. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo.



Lo que diferencia a unas familias y a la personalidad de sus miembros de otras, es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz de los miembros; y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones de manera amorosa.



Lo que hace que los hijos no adquieran de sus papás el mejor modelo y ejemplo de conducta, y que a la larga va a causar que tenga carencias afectivas importantes, influyendo negativamente en sus actitudes y relaciones.

Depende de ti, lucha, haz el esfuerzo.



