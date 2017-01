La ciencia lo afirma: la revancha sí es dulce Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Especialistas de la Universidad de Kentucky dieron muñecos vudú a los participantes de un estudio para consumar su "venganza". (Cortesía)



De acuerdo con un estudio de los sicólogos David Chester y Nathan DeWall, de la Universidad de Kentucky, se concluye que la gente no sólo se siente bien, si no que busca estos momentos para sentirse mejor.



El equipo observó a 156 participantes después de que escribieron un ensayo.



Después de descargar su enojo, su ánimo era igual que el de aquellos que no recibieron ningún comentario negativo



La mitad recibió una crítica negativa y midieron su ánimo antes y después de que descargaran su malestar clavando agujas a un muñeco de vudú.



Asimismo, los participantes jugaron lo que creían ser un juego de computadora basado en equipos, con algunos que fueron programados para hacerlos sentir ignorados por los otros jugadores. Cuando eso fue hecho, los investigadores dieron a los voluntarios la oportunidad de "castigar" a sus compañeros enviando una explosión incómoda a través de sus auriculares.



En otras palabras, los participantes no sólo disfrutaban de la venganza; lo buscaron como una forma de sentirse mejor.



Determinaron que después de descargar su enojo, su ánimo era igual que el de aquellos que no recibieron ningún comentario negativo.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La revancha ante aquellos que nos hicieron algún mal sí hace más feliz a la gente.De acuerdo con un estudio de los sicólogos David Chester y Nathan DeWall, de la Universidad de Kentucky, se concluye que la gente no sólo se siente bien, si no que busca estos momentos para sentirse mejor.El equipo observó a 156 participantes después de que escribieron un ensayo.Después de descargar su enojo, su ánimo era igual que el de aquellos que no recibieron ningún comentario negativoLa mitad recibió una crítica negativa y midieron su ánimo antes y después de que descargaran su malestar clavando agujas a un muñeco de vudú.Asimismo, los participantes jugaron lo que creían ser un juego de computadora basado en equipos, con algunos que fueron programados para hacerlos sentir ignorados por los otros jugadores. Cuando eso fue hecho, los investigadores dieron a los voluntarios la oportunidad de "castigar" a sus compañeros enviando una explosión incómoda a través de sus auriculares.En otras palabras, los participantes no sólo disfrutaban de la venganza; lo buscaron como una forma de sentirse mejor.Determinaron que después de descargar su enojo, su ánimo era igual que el de aquellos que no recibieron ningún comentario negativo. Agregar a favoritos revancha

gente feliz

sicólogos

universidad de kentucky

enojo

ánimo

malestar