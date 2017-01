La Cineteca Zacatecas inicia el año con muestra internacional Anahí Encina

Gabriela Marcial Reyes, directora del espacio, dijo que es algo digno de destacar, pues en los primeros años solamente se llegaba a poco más de 10 mil personas y ahora se cuadruplicó la cifra.



Además se estableció una cercanía con los municipios que no eran visitados como Villa García, Trinidad García de la Cadena y Tlaltenango.



En este año reforzarán la programación, además el director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, tiene especial atención en la sede Zacatecas por lo que se realizará un diplomado de Cine.



Sumado a eso seguirán con ciclos gratuitos y las extensiones de los festivales, también los intercambios con diferentes foros, dejar el espacio abierto para el talento local y frecuentar a los municipios.



Dentro de sus primeros proyectos está el programa de alcance nacional denominado Polos Audiovisuales auspiciado por la Secretaría de Cultura en Cine, el cual tiene una inversión de 250 mil pesos.



Es un proyecto que inició en Fresnillo y en el que se realizarán tres talleres con el objetivo de formar y capacitar creadores locales con un resultado final de cinco cortometrajes, a lo que esperan una respuesta de 30 participantes.



A la par ya se ejecuta el programa Plataforma Digital Cinema México y su objetivo es llevar a 10 municipios del estado, un cine club, en donde se tendrá un espacio que se equipará para realizar las funciones de cine, todo ello con alrededor de 1 millón y medio de pesos.



Cineteca Zacatecas, además de la 61 Muestra Internacional de Cine, participará en el Festival de Cine de Tequila en Jalisco, que se realizará el próximo mes de febrero, se enviará un programa especial y se proyectarán casi ocho horas de muestra zacatecana.

Un ciclo para ver lo mejor del séptimo arte Cineteca Zacatecas arrancará su año con la Muestra Internacional de Cine en su edición número 61 del 19 al 30 de enero con la proyección de 12 películas.



Cabe destacar que el trabajo es en conjunto con la Cineteca Nacional, que el día de ayer cumplió 43 años de abrir sus puertas y gracias a ello en el estado ha ido creciendo la cultura cinematográfica.



Esta muestra de cine se caracteriza por reunir películas que vengan de los festivales de mayor importancia a nivel internacional y se apreciarán cintas de diferentes países y géneros como el drama, animacióny documental, por mencionar algunos.



Javier Dolan, director canadiense, se ha convertido en los favoritos de los jovénes zacatecanos y en este ciclo estaŕa presente con la película No es más que el fin del mundo, una historia que gira en torno a un escritor que se reencuentra con su vida familiar después de 12 años.



Además, hoy se estrenará la película El monstruo de mil cabezas dirigida por Rodrigo Pla con tres funciones a las 6, 7:30 y 9 de la noche.



Dentro de toda la actividad programada, la Cineteca Zacatecas tendrá una nueva modalidad de tres funciones, su matiné los domingos a medio día continuará y tendrá su mismo costo de 30 pesos, y para adultos mayores y personas con discapacidad 20 pesos.



La cartelera completa se puede consultar en sus redes sociales.



