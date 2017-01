La clase media toma las calles J. Luis Medina Lizalde

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

La prensa que brinda cobertura a la protesta social dio cuenta de movilizaciones de costa a costa y de frontera a frontera de manera parcial al registrar las acciones solo de las grandes ciudades y omitiendo lo sucedido en el resto del país.

Cada estado tiene sus singularidades, hay regiones donde la lucha social es efervescent y hay otras dónde la parálisis ciudadana encapsula el descontento al reniego, sin acción.

Zacatecas siendo el escenario que nos es familiar nos salió con una novedad: la clase media zacatecana se decidió a protagonizar la protesta con un vigor no visto hace mucho tiempo.Tello tiene ante sí un reto de gobernabilidad que no podrá atender sin tomar en cuenta este nuevo elemento.

El recuento de una semana de acciones de inconformidad en nuestro estado incluye protestas sostenidas, además de las de la Capital del estado, las de Río Grande, Fresnillo, Valparaíso, Sombrerete, Tlaltenango, Juchiplia y Jerez principalmente, pero acciones menos espectaculares pero igual de enjundiosas se realizan en los cuatro puntos cardinales de la entidad solo que la atención mediática suele circunscribirse a los sucesos de la ciudad de Zacatecas y su zona conurbada en un elevado grado , siendo la manifestación del pasado sábado 7 del presente el suceso de más significación como signo de rechazo al gasolinazo.

En esta ocasión no se sangró a las presidencias municipales con el costo del transporte de grupos traídos para acreditar “convocatoria” . Tampoco se contrataron los servicios del clásico repartidor de despensas y camisetas a cambio de asistir, no se vio a nadie tomar lista de asistencia a pequeños contingentes corporativizados, tampoco se conocieron reclamos de vales de gasolina “ para el regreso”.

Ningún partido intentó capitalizar propagandísticamente el acto, no hubo banderines lonas o camisetas que delataran semejante pretensión.

El respeto a la esencia ciudadana de la movilización fue correspondido con respeto a los actores políticos que hicieron acto de presencia sin protagonismo, como uno más de los inconformes, la participación sin sobresaltos del profesor Fernando Arteaga, líder estatal de Morena demuestra que el discurso de odio a los políticos con los que algunos confunden la postura crítica tiene criba en la mente ciudadana.

En la marcha anduvo con toda tranquilidad el que quiso y en la medida que respetó fue respetado.





Pluralidad en acción

Acudió gente de la colonia popular Alma Obrera y de Bernárdez, la zona residencial más emblemática del estado, agricultores y profesionistas de diversas ramas, el líder de los humildes habitantes de Salaverna y Rogelio Lara,líder de la Cámara de Comercio en la entidad.

Desde el principio se incorpora con gesto decidido la señora Conchita Medina de García, viuda de un exgobernador y madre de la única gobernadora que ha tenido Zacatecas, tampoco pasó inadvertida la presencia del médico Arnulfo Joel Chacón, extitular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

No era peregrinación, era protesta combativa y las consignas reflejaban genuina ira ciudadana sin menoscabo del espíritu pacifico de quienes no titubearon en llevar niños a la gesta cívica, ningún comerciante cerro sus cortinas al paso de la manifestación, ningún automovilista increpó a los marchantes, ningún marchante friccionó con el mirón de ocasión.

Diversos en su condición social y diversos en sus modos de pensar los participantes en la protesta del sábado coinciden en su rechazo al gasolinazo y sus secuelas, no comparten visión en torno a temas como la legalización del la marihuana, el matrimonio igualitario o la eutanasia pero si la certeza de que a las reformas paridas por el pacto “por México” se les terminó el beneficio de la duda.

Será duradero el ánimo social encrespado, si fue de gran magnitud en tiempos de receso vacacional, cuando el trabajo y la escuela congreguen a los damnificados de la economía suba de tono la protesta.



Votando por un sueño

El gobernador Tello no tiene para dónde hacerse ¿cómo mostrar empatía con la ciudadanía inconforme después de dar su voto en el Senado a favor de las reformas como la energética y la fiscal, causantes directas de nuestras inconformidades?

Pensándolo bien tiene un camino para congraciarse con sus gobernados: reasignando partidas presupuestales para subsidiar el transporte público para evitar alzas de tarifas y canalizando recursos al sistema de agua potable que abatan el incremento que entró en vigor, hay partidas prescindibles en el presupuesto de egresos. O a llorar como gobernador lo que no supo defender como Senador.

Nos encontramos el jueves en el Recreo.



luismedinalizalde@gmail.com El sábado pasado salieron a las calles multitudes descontentas con el gasolinazo y sus inclementes secuelas en el nivel de vida de prácticamente toda la sociedad mexicana.La prensa que brinda cobertura a la protesta social dio cuenta de movilizaciones de costa a costa y de frontera a frontera de manera parcial al registrar las acciones solo de las grandes ciudades y omitiendo lo sucedido en el resto del país.Cada estado tiene sus singularidades, hay regiones donde la lucha social es efervescent y hay otras dónde la parálisis ciudadana encapsula el descontento al reniego, sin acción.Zacatecas siendo el escenario que nos es familiar nos salió con una novedad: la clase media zacatecana se decidió a protagonizar la protesta con un vigor no visto hace mucho tiempo.Tello tiene ante sí un reto de gobernabilidad que no podrá atender sin tomar en cuenta este nuevo elemento.El recuento de una semana de acciones de inconformidad en nuestro estado incluye protestas sostenidas, además de las de la Capital del estado, las de Río Grande, Fresnillo, Valparaíso, Sombrerete, Tlaltenango, Juchiplia y Jerez principalmente, pero acciones menos espectaculares pero igual de enjundiosas se realizan en los cuatro puntos cardinales de la entidad solo que la atención mediática suele circunscribirse a los sucesos de la ciudad de Zacatecas y su zona conurbada en un elevado grado , siendo la manifestación del pasado sábado 7 del presente el suceso de más significación como signo de rechazo al gasolinazo.En esta ocasión no se sangró a las presidencias municipales con el costo del transporte de grupos traídos para acreditar “convocatoria” . Tampoco se contrataron los servicios del clásico repartidor de despensas y camisetas a cambio de asistir, no se vio a nadie tomar lista de asistencia a pequeños contingentes corporativizados, tampoco se conocieron reclamos de vales de gasolina “ para el regreso”.Ningún partido intentó capitalizar propagandísticamente el acto, no hubo banderines lonas o camisetas que delataran semejante pretensión.El respeto a la esencia ciudadana de la movilización fue correspondido con respeto a los actores políticos que hicieron acto de presencia sin protagonismo, como uno más de los inconformes, la participación sin sobresaltos del profesor Fernando Arteaga, líder estatal de Morena demuestra que el discurso de odio a los políticos con los que algunos confunden la postura crítica tiene criba en la mente ciudadana.En la marcha anduvo con toda tranquilidad el que quiso y en la medida que respetó fue respetado.Acudió gente de la colonia popular Alma Obrera y de Bernárdez, la zona residencial más emblemática del estado, agricultores y profesionistas de diversas ramas, el líder de los humildes habitantes de Salaverna y Rogelio Lara,líder de la Cámara de Comercio en la entidad.Desde el principio se incorpora con gesto decidido la señora Conchita Medina de García, viuda de un exgobernador y madre de la única gobernadora que ha tenido Zacatecas, tampoco pasó inadvertida la presencia del médico Arnulfo Joel Chacón, extitular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.No era peregrinación, era protesta combativa y las consignas reflejaban genuina ira ciudadana sin menoscabo del espíritu pacifico de quienes no titubearon en llevar niños a la gesta cívica, ningún comerciante cerro sus cortinas al paso de la manifestación, ningún automovilista increpó a los marchantes, ningún marchante friccionó con el mirón de ocasión.Diversos en su condición social y diversos en sus modos de pensar los participantes en la protesta del sábado coinciden en su rechazo al gasolinazo y sus secuelas, no comparten visión en torno a temas como la legalización del la marihuana, el matrimonio igualitario o la eutanasia pero si la certeza de que a las reformas paridas por el pacto “por México” se les terminó el beneficio de la duda.Será duradero el ánimo social encrespado, si fue de gran magnitud en tiempos de receso vacacional, cuando el trabajo y la escuela congreguen a los damnificados de la economía suba de tono la protesta.El gobernador Tello no tiene para dónde hacerse ¿cómo mostrar empatía con la ciudadanía inconforme después de dar su voto en el Senado a favor de las reformas como la energética y la fiscal, causantes directas de nuestras inconformidades?Pensándolo bien tiene un camino para congraciarse con sus gobernados: reasignando partidas presupuestales para subsidiar el transporte público para evitar alzas de tarifas y canalizando recursos al sistema de agua potable que abatan el incremento que entró en vigor, hay partidas prescindibles en el presupuesto de egresos. O a llorar como gobernador lo que no supo defender como Senador.Nos encontramos el jueves en el Recreo. Agregar a favoritos gasolinazos

luis medina lizalde

protestas

maestros inconformes

zacatecas