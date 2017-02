La Constitución de 1917 (Parte II) José de Jesús Vela Cordero

El planteamiento no era malo, el problema fue que los ciudadanos no se volcaron a los procesos electorales como se enrolaron en los ejércitos revolucionarios, que de una u otra manera garantizaban de manera inmediata los premios o prebendas de la guerra.



Para 1917, México carecía de una ciudadanía que pudiera ajustarse a un modelo de democracia para un Estado liberal-constitucional, por ello, no se establece un sistema de partidos dentro de la Constitución. Los vacíos se trataron de cubrir con las leyes electorales, pero basados en el sistema electoral porfirista, que desde el municipio controlaba y organizaba el proceso electoral. Fue el comienzo, si bien se cumplió con el requisito esencial de elecciones periódicas, no todos podían participar de manera efectiva, pues el ejercicio de la política, la organización social con fines electorales (votar y ser votado) era restringida para los sectores sociales que no formaran parte de las organizaciones que el nuevo Estado había creado para conducir la democracia revolucionaria. En ese contexto la democracia fue excluyente y la participación política selectiva.



Por otro lado, debemos dimensionar si el contexto social fue la esencia de la Constitución, consideramos que esto fue ambiguo. Las reivindicaciones campesinas podían pensarse que son resultado en el artículo 27 de la Constitución; sin embargo, a 100 años el campo sigue siendo improductivo, dependiente y los campesinos que fueron beneficiarios del reparto ejidal siguen en condiciones de marginalidad económica y política. En ese contexto pensemos en los obreros y sus derechos plasmados en el artículo 123, que para muchos es el centro de la Constitución porque en ese artículo se plasma la importancia de la armonía del capital y el trabajo en un momento histórico de expansión y transformación del capital internacional.



A 100 años de nuestro gran pacto fundacional del Estado moderno en México, que representó la Constitución y a pesar de la herencia social, económica, jurídica y política qué representa. En esta época la Constitución ya no es un símbolo de unidad y cohesión social, por la desafección histórica que las elites políticas han mostrado hacia ella desde su promulgación.



