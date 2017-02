La Constitución no permite la operación de tropas extranjeras en México: vocero Excélsior

La Constitución Mexicana no permite la operación de tropas extranjeras en territorio nacional”, indicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Explicó que, la única colaboración que han fijado los Presidentes en materia de seguridad, es en torno al tema de tráfico ilegal de armas procedentes del país vecino hacia el territorio nacional, estructura que es utilizada por la delincuencia organizada para fortalecerse.



Eduardo Sánchez refirió que, la llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, fue un avance de las negociaciones entre México y Estados Unidos, en el que se dejó en claro la necesidad que existe en torno a la implementación de acciones concretas para la atención del problema compartido. Enrique Peña Nieto le dijo a Trump que, en México los cárteles se fortalecen con el dinero en efectivo y las armas que le llegan de Estados Unidos”, indicó el vocero presidencial.



Yo no sé si le ofrecieron tropas. Peña Nieto habló sobre los problemas en las fronteras. Se requiere de acciones muy concretas de armas hacia México y de aquí hacia Estados Unidos”, expuso.

Manifestó que, existe pleno respeto hacia la labor del Ejército Mexicano y la Secretaría Armada de México, para lograr un eficiente combate de los grupos criminales que operan en el país.



Expuso que, México hace importantes esfuerzos para mantener el control de la seguridad en los estados fronterizos, acción que es posible gracias a la coordinación que existe desde el gobierno federal hacia los gobiernos estatales y locales.



LA LLAMADA NO FUE GRABADA



Sánchez señaló que, hasta ahora es desconocido el origen o la intención de las supuestas filtraciones que se han realizado en torno al diálogo de Trump y Peña Nieto. El gobierno mexicano no graba las llamadas que tiene con gobiernos extranjeros. Fox News dijo que los funcionarios de Obama están filtrando la información para que tengan algún contenido negativo."

En ese sentido, abundó que el gobierno mexicano ofrece la confianza a los mandatarios de todo el mundo, de que cualquier conversación que sostengan entre homologos, podrá permanecer en su carácter de privada.



Por tal motivo, descartó que el gobierno federal mexicano cuente con alguna clase de grabación en torno al diálogo que sostuvieron los presidentes de México y EU.

Hay muchas mentiras. La política exterior mexicana es muy reconocida por cumplir con las reglas, ejerce y practica lo mejor para el desarrollo entre las naciones, suficiente para que se respete al país. La comunicación privada habrá de mantenerse en privado para siempre. El Presidente nunca dará a conocer las llamadas privadas", abundó.



