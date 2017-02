La crisis entró por la puerta y el amor salió por la ventana J. Luis Medina Lizalde

Carlos Pavón, le dio una nueva dimensión al conflicto derivado del llamado impuesto ecológico mediante el cual el gobierno de Alejandro Tello aspira a una recaudación de más o menos mil 200 millones de pesos.



Una primera mirada a la situación arroja el siguiente panorama: el conflicto del Gobierno del Estado con las empresas mineras va para largo porque las trasnacionales de la minería buscan una humillante derrota del gobierno para conjurar el riesgo de que otros estados tomen la misma ruta. Eso explica la radicalidad de la acción de bloquear en ambos sentidos el tráfico vehicular durante casi 18 horas y el lenguaje duro del boletín del sindicato que da cuenta de la liberación (¿momentánea?) de la carretera.



La pasividad de la fuerza pública federal no obstante la flagrancia y la renuencia a proceder penalmente hablan de que la federación deja solo al Gobierno del Estado en el restablecimiento del estado de derecho.



Dice un dicho popular: “Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana”. Las grandes empresas mineras participaron al lado del PRI según lo reconoció en entrevista radiofónica el propio gobernador Alejandro Tello, aunque eso no hacía falta pues Peñasquito lo proclamó a los cuatro vientos al invitar a sus instalaciones en Mazapil a un selecto grupo de diputados locales del PRI, PANAL Y PVEM de la 62 Legislatura, varios de los cuales regresaron “apantallados” y convencidos.



Los dirigentes mineros han manifestado su descontento contra dos diputadas del bloque oficialista que, según su decir, ellos ayudaron a ganar; esto se traduce en que en lo político estamos ante la ruptura -temporal o definitiva- de vínculos insanos entre los consorcios mineros y el priísmo local.



No tendrán cara de hablar

La elección de formas de lucha que se apartan de la legalidad mata la credibilidad del discurso favorito de las élites conservadoras que condenan las marchas por “el daño a terceros” que nunca había alcanzado la magnitud del pasado martes, siendo poco menos que imposible contrarrestar la percepción de que las acciones de Carlos Pavón son conforme al guión dictado por los patrones de la minería. Los actos de resistencia en comunidades y ejidos contra las mineras son juegos de niños comparados con el bloqueo en cuestión



Salta a la vista que el dichoso impuesto ecológico en sus cuatro vertientes no cabe en el mismo costal que el resto de los impuestos. El impuesto a la nómina, el de infraestructura, el de agua y saneamiento, entre otros, recaen sobre la población mayoritaria en gran medida excluida de los servicios públicos y en cambio el de las mineras se aplica a privilegiados explotadores de recursos naturales no renovables localizados en nuestro territorio.



No faltan quien sostenga que Alejandro Tello se está poniendo “con Sansón a las patadas” y que debió continuar con la actitud de sumisión de sus antecesores.



Hay quien les compra el cuento del retiro de las inversiones, su chantaje favorito; esa visión derrotista encuentra un argumento a su favor en la actitud omisa de la autoridad federal ante el bloqueo y el elocuente silencio del tribunal mediático que lanza condenas inapelables en otros casos de bloqueos, con mucho menos duración pero a cargo de simples mortales. Pero algo empieza a moverse en México en dirección contraria.



La presidencia de Donald Trump reinstaló el proteccionismo, el Estado Norteamericano en ningún momento ha renunciado a proteger sus inversiones, pero desde que los ingleses iniciaron la rebelión las máscaras han empezado a caer y es el caso que en estos momentos los dos socios comerciales principales de México, Estados Unidos y Canadá, protegen abiertamente sus respectivos intereses.



Lo adverso del caso de México es que el Estado perdió musculatura, que en la fracasada ruta de “más mercado y menos Estado” se debilitó de más al protector, que en vez de que lo que el Estado va cediendo se traslade a la ciudadanía se traslada a los poderes fácticos.



Se acabó el amor

No hay ruta sin riesgo. El gobierno de Tello optó por buscar recursos con nuevos impuestos y con deuda pública en vez de disminuir el gasto cancelando privilegios y potenciando al máximo las posibilidades legales resarcitorias aplicables a una generación de impunes.



Las mineras tienen la obligación de defender sus intereses con la ley en la mano en vez de entrometerse a favor de un partido esperando incondicionalidad.



No es buen negocio. Entró la crisis y se fue el amor.



Nos encontramos el lunes en El Recreo.



