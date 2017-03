La Crónica lleva novela sobre Tenamaztle a Guadalajara Redacción

Manuel González Ramírez, cronista de Zacatecas, comentó que este libro fue escrito para conmemorar los 460 años de la muerte del dirigente indígena, cumplidos el pasado 5 de octubre.



Destacó la importancia de este personaje zacatecano, considerado por el historiador Miguel de León Portilla como el Precursor de la Defensa de los Derechos Humanos en América; no obstante, aún no ha recibido el reconocimiento que merece.



También aludió el reciente descubrimiento de pruebas documentales, realizado por Carlos Gómez Mata, cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco, donde constata la comparecencia de Francisco Tenamaztle (nombre con el que fue bautizado) ante el emperador Carlos V y la fecha exacta del deceso.



Tenamaztle fue llevado a España en calidad de prisionero en 1552. El impacto causado por el viaje a bordo de una embarcación, la llegada al Viejo Mundo, su encierro, juicio y la enfermedad que lo llevó a la muerte, son los acontecimientos que Alberto Ortiz recrea en su novela, lograda gracias a las nuevas fuentes históricas.



La publicación de este libro motivó a indagar sobre el sitio exacto donde descansan sus restos, hasta hoy no localizados. Se sabe que se encuentran en el interior de la Iglesia de San Pablo, en Valladolid, España, cercana al Palacio de Pimentel, y se pretende instituir un homenaje anual a su memoria.



González Ramírez agregó que Tenamaztle es una figura que hermana a jaliscienses y zacatecanos, pues Nochistlán, lugar donde vivió, fue la primera Guadalajara y su efigie se encuentra plasmada en los murales de los palacios gubernativos de Jalisco y Zacatecas.



Por su parte, Pedro Vargas Ávalos, presidente de los Cronistas Municipales de Jalisco, compartió una reflexión en torno a la vida de Tenamaztle y su participación en la Guerra del Mixtón, rebelión que puso peligro la conquista del reino de la Nueva Galicia, al cual pertenecía Zacatecas y cuya capital fue Guadalajara.



Hizo hincapié en los principios de igualdad y el respeto a la dignidad humana abanderados por este noble personaje. Asimismo, señaló algunas discrepancias con respecto al linaje de Tenamaztle, hijo de los Señores de Nochistlán, pero aclaró que es una novela.



En la presentación estuvo presente Juan Antonio Caldera Rodríguez, coordinador editorial de la Crónica del Estado. También acudieron María Elena Limón García, alcaldesa del Tlaquepaque, y Benito Manuel Villagómez, quien obtuvo las medallas Benito Juárez y de Honor 2017 que otorgan la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, respectivamente; se informó en un comunicado.





