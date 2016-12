La cultura hip hop, una forma de liberación y pertenencia David Castañeda

Surgió en la década de los 70’s en Nueva York, sin embargo, su crecimiento en México pudo apreciarse a finales de los 80’s.



Zacatecas no fue la excepción, aunque las envidias entre los crews, que son equipos formados por brake dancers, cantantes y músicos del género, no ha dejado evolucionar al movimiento.



Para Osvaldo Ramos del Crew Planta Baja (CPB), el hip hop es parte esencial de su vida, no es sólo vestir de cierta manera dijo, sino regirse por todo un movimiento cultural y hacerlo crecer.



Al igual que otros movimientos musicales y culturas urbanas, el hip hop también sirve para dar identidad, voz o pertenencia a la gente, comentó Osvaldo.



Para él representa una liberación a sus problemas “Cuando algo está mal, simplemente me pongo a escribir y a cantar rimas de mis problemas”, y poco a poco se desvanecen, agregó.



Además explicó que el hip hop no narra únicamente problemas, se puede y se hace música de acuerdo al estado de ánimo, también se puede cantar de felicidad.



Junto a él, Carlos Barrera expresó que para ser un buen exponente del hip hop se debe cantar lo que se vive.



Sería ilógico que los cantantes de hip hop locales escribieran y cantaran sobre dinero, chicas y lo que se ve en la cultura norteamericana, expresó el poeta de la calle.



En cuanto a lo profesional se refiere, la escena en Zacatecas no se ha quedado atrás y aunque de manera aún underground, exponentes de los municipios de Fresnillo y Guadalupe han participado y conseguido preseas en competencias de hip hop.



Al respecto, Carlos Betancourt, otro miembro de CPB explicó que han concursado y escrito un poco más de 100 canciones en los casi 7 años del crew.



Dijo que el último evento en el que participaron fue en San Luis Potosí, uno de los estados, junto con Aguascalientes y Nuevo León, en donde el movimiento hiphopero posee gran fuerza, y aún frente a una competencia considerable consiguieron un buen resultado .



Él también considera al hip hop como un movimiento en el que las rimas le dan fluidez a la vida, además de ese “sabor” en cualquier circunstancia.



Por todo ello coinciden en que se debería dar más apoyo y difusión a la escena, para contribuir a su crecimiento y calidad.



davidc@imagenzac.com.mx

