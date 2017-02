La defensa del Sevilla, crucial en su buena racha AP

El conjunto dirigido por Jorge Sampaoli ha exhibido la ofensiva goleadora que usualmente se espera de los planteles del técnico argentino, pero ahora empieza a demostrar el balance en ambos sectores de la cancha que necesitará para convertirse en una potencia del fútbol europeo.



Con una racha de tres partidos consecutivos sin permitir un solo gol, Sevilla recibe a Leicester el miércoles en el partido de ida de su serie por los octavos de final de la Champions.



Sevilla ganó la Liga Europa las tres últimas temporadas, y ahora intenta superar los octavos de la Champions por primera vez en casi 60 años.



"El miércoles nos jugamos la vida, un partido determinante en la historia del club", dijo Sampaoli. "Sólo tenemos que pensar en eso, en hacer un partido extremadamente exigente y viajar allí (para el partido de vuelta el 14 de marzo) con ventaja".



Sevilla mantuvo su arco invicto en cinco de sus 10 últimos partidos en la liga española, en los que superó a sus oponentes con margen de 22-10.



En los 13 partidos anteriores por la liga, anotó 24 goles pero permitió 18.



El equipo andaluz debe beneficiarse al enfrentar a un Leicester que no ha anotado en cuatro de sus cinco últimos encuentros, incluyendo una humillante derrota ante Millwall de la tercera división el sábado por la Copa de la FA. El campeón de la liga Premier parece apostar todas sus fichas a la Champions.



La reciente mejora en la defensa del Sevilla coincidió con la llegada del zaguero Clement Lenglet en enero procedente de Nancy. El defensor de 21 años reemplazó a Nicolás Pareja el mes pasado, y ha sido titular en todos los partidos desde entonces. El equipo no ha permitido un solo gol desde entonces.



"Es la primera vez que estoy en un equipo que juega la Champions, es nuevo para mí y estoy con ganas de jugar en esta competición, porque es la mejor del mundo", dijo Lenglet.



Su compatriota francés Adil Rami probablemente lo acompañe en el centro de la defensa el miércoles, aunque existe la posibilidad de que Pareja regrese a la alineación si está recuperado de una lesión muscular.



La última vez que el Sevilla accedió a los cuartos de final fue en 1957-58, cuando el torneo se llamaba la Copa de Europa.



Además de la Champions, el Sevilla marcha tercero en la liga española.



"Tenemos que dar la vida el miércoles acá para estar entre los mejores equipos del mundo, eso es prioritario", afirmó Sampaoli.



sevilla

defensa

futbol

deportes

liga de campeones