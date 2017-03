¿La democracia en su crisis? José de Jesús Vela Cordero

Esas fueron las expectativas de la alternancia del año 1998 en Zacatecas y 2000 a nivel nacional. Los resultados son conocidos por todos con diferentes matices y equilibrios, en ambos casos las expectativas de la sociedad fueran mayores que los resultados.

Al final de la primera década del siglo 21, fue evidente el desencanto de la sociedad por la democracia, las elecciones no garantizaban el combate a la pobreza, el desarrollo económico, mejores oportunidades, seguridad, justicia, mejor educación, mejores salarios. El desencanto continuó con respecto a quien se elegía como clase política y se le estaba otorgando la representación política y el poder (Legislativo-Ejecutivo y niveles de gobierno).

A ello se suma la indiferencia ya vigente por los elevados gastos en los procesos electorales entre el año 2000-2010; este 2017, el informe de Integralia, consultora que dirige Carlos Ugalde, respecto de los procesos electorales de este año presenta que para las elecciones de cuatro estados (entre ellos el Estado de México), el presupuesto para 28 entidades federativas y sus organismos electorales, así como los tribunales y fiscalías del sistema electoral asciende a 29 mil 525 millones de pesos.

La cantidad no es algo menor por las condiciones que pasa nuestro país y por los resultados de la democracia, la calidad de los procesos electorales y la clase política que asciende y circula mediante este sistema democrático, nuestra democracia cumple con normas básicas de un sistema pre-democrático : sistema de partidos, normatividad electoral, elecciones, autoridades e instituciones jurídicas, entre otras. Todo un sistema que no cohesiona a la sociedad con los partidos políticos, las instituciones electorales, y la elite política que emerge de los procesos electivos.

Cuestionemos: ¿el sistema electoral tiene como objetivo el arraigo de los valores democráticos y la formación de los ciudadanos o solo ha servido para mantener una sub-economía basada en el mantenimiento y conservación de clientelas político-electorales bajo dinámicas periféricas y relaciones de dependencia que aseguran el acceso al poder de un grupo, facción o alianza de manera más o menos recurrente? Si es la segunda opción estamos muy lejos de una sociedad moderna, tolerante, equitativa y con un sistema y régimen democrático sustentable.



