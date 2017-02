La Divina Providencia en nuestras vidas de cristianos Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Introducción En los dos domingos anteriores, hemos reflexionado y tratado de asimilar la ley suprema del amor a Dios y a los hermanos; claramente afirmábamos que la plenitud de la ley consiste esencialmente en esos dos amores que de suyo no se pueden separar.



Pues el que ame a Dios, con ese amor debe amar a sus semejantes. Nuestra religión cristiana y católica, se basa y debe desarrollarse con la aceptación y ejercicio constante de esta ley en plenitud.



Y ahora vamos a hablar y a tratar de entender y vivir, lo que significa la Divina Providencia, como el tema que nos proporcionan las lecturas bíblicas de este domingo.



Y además, porque deseo, fincar este tema en la ley del amor en su plenitud, pues ella determina la razón de ser de nuestras existencias en este mundo, siempre como objeto del cuidado que Dios Padre, por su

Hijo Jesucristo y con el sello del Espíritu Santo, tiene para nosotros y para con el universo entero, asociado a la vocación y destino de los hombres, como hijos adoptivos de Dios Uno y Trino. ¿Qué es la Divina Providencia? El Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña al respecto: “La Divina Providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a las que Él mismo las ha llamado, Dios es el autor soberano de su designio.



Pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa de unas con otras” (Cat. Cat. N.55 Compendio).



Traduciendo estas sabias enseñanzas del Catecismo, recordemos ahora la oración que los católicos solemos rezar los días primeros de cada mes, pidiendo a Dios su asistencia divina y su socorro, para que nunca nos falte: “casa, vestido, sustento diario y el divino sacramento”.



Por esto también, la Divina Providencia consiste en el cuidado providente que Dios tiene de todas y cada una de sus criaturas para mantenerlas en la existencia, pues sin sus cuidados volveríamos a la nada.



Dios sostiene con su poder absoluto e infinito a todos los hombres que de generación en generación, poblamos este mundo que nos ve nacer, reproducirnos, desarrollar la propia vocación, colaborando con

Dios para llevar a la plenitud de la perfección a cada uno de nosotros, junto con las criaturas del universo creado y sostenido por el poder divino. Bajo el cuidado de la Providencia de Dios, podemos alcanzar nuestra perfección en la tierra y alcanzar también nuestra perfección en la vida eterna, en la cual Dios será todo en todas y cada una de sus criaturas, especialmente los hombres y mujeres creados para ser imagen y semejanza de Dios altísimo, es decir, inteligentes y libres para abrazar la verdad, el bien y con ello nuestra perfección, personal y comunitaria, de acuerdo con el querer divino.



Dios nos ha creado y nos mantiene en nuestro ser para que cooperando con su Providencia, seamos constructores y colaboradores suyos, de nuestra propia perfección y la de nuestros semejantes y demás seres, los cuales deben ordenarse también, para que consigamos nuestro bien humano integral.



Apoyados y fundamentados en la Providencia Divina, reflexionemos en el Evangelio de este domingo

Este evangelio de San Mateo en el capítulo sexto, es una de las páginas más bellas y poéticas del Nuevo Testamento. Jesús primero nos enseña y nos recuerda, que: “Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero”.



Y en razón de esto, Jesús nos enseña perfectamente que no nos preocupemos en demasía por el qué comer y por el vestido y pone de ejemplos a las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros pero que Dios ve por ellas.



Y lo mismo habla de los lirios del campo los cuales con su belleza son más hermosos que, ni el rey Salomón, en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos y nos hace ver: “Y si Dios viste así a la yerba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?”



Jesús nos dice que no nos inquietemos pensando qué comeremos o con qué nos vestiremos. “Los que no conocen a Dios se desviven por esta cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas”. Conclusión Con palabras exhortativas y muy sabias de Jesús, afirma: “Por consiguiente, busquen primero el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas”.



E interpretando correctamente las enseñanzas de Cristo, acerca de la Divina Providencia y colaborando con ella según la vocación, circunstancias particulares de la vida de cada quien, recordemos el dicho popular: “A Dios rogando y con el mazo dando”.



Si todo esto que hemos considerado en nuestra homilía, con la gracia y el favor divino, lo ponemos en práctica, entonces seremos los verdaderos y auténticos colaboradores de Dios para un mundo mejor en esta vida y para alcanzar definitivamente nuestra salvación eterna. ¡Que así sea!

*Obispo emérito de Zacatecas



