La elección para relevar a López de Lara en el PAN será a finales de marzo 

Manifestó que el procedimiento normal para el proceso de elección lleva de 45 a 60 días “a reserva de lo que decida la comisión estatal, es que a finales de marzo se dé la elección del presidente o presidenta del partido”, puntualizó el diputado.

Detalló que en el PAN están en proceso de los últimos acuerdos para sacar la convocatoria. “Hay muchas personas de gran categoría, interesadas en ser los próximos dirigentes, pero aún no es nada formal”, expresó el también diputado local.

Aseveró que la dirigencia del partido “será un gran reto, en primer instancia porque es sobre la base panista total; segundo tiene un tiempo muy pequeño por la elección extraordinaria por lo que tuvimos que elegir al presidente a estas alturas”.

Además de que el nuevo presidente tendrá la responsabilidad de organizar las elecciones del 2018 en un corto tiempo, López de Lara agregó que el reto será establecer alianzas con otros partidos y candidatos, “es un rompecabezas muy complejo, con un añadido, que ahora serán elecciones concurrentes y es una oportunidad de crecimiento en el estado”.

Destacó que deja un partido ordenado financieramente, con más estructura formal en los municipios, el doble de militantes; “es decir dejamos un PAN competitivo, presentes en muchas regiones del estado y con una gran perspectiva de crecimiento, a pesar de la complejidad con la que me tocó estar al frente del PAN”.



