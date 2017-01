La era Trump Redacción

Fíjese en esta, Efraín Jiménez, quien es vicepresidente de los Clubes Migrantes del Sur de California dice que cruzar la frontera sin papeles no es un delito. Con perdón de Jiménez, claro que es un delito. Lo que se pelea es que a los ilegales se les trate con dignidad, con respeto a los derechos humanos. No que no los expulsen, ni que no los aprehendan.



Entrar a un país sin papeles es delito y la autoridad de ese país tiene derecho a tomar las medidas necesarias para que eso no suceda y no comete ningún delito expulsando a un ilegal. El delito empieza cuando los tratan como animales.



