Lo anterior, debido a que unos días después de haber sido inaugurada, presentó una falla en las cuchillas y no se tenía un contrato, por lo que el personal de dicha estación trabajaba sin el servicio de energía eléctrica; pero sin que se interrumpieran las actividades de los Bomberos y el personal de Protección Civil.



Sin embargo, el problema fue resuelto hace unos días y se busca brindar el apoyo para que los trabajadores continúen laborando en las mejores condiciones, dijo el funcionario.



En otro aspecto, Ambriz Moreno afirmó que no se cambiará el reglamento que impide el consumo de bebidas etílicas en el vía pública y pese a las quejas que existen por estas acciones, aseguró que las personas que consumen alcohol o alteran el orden, son amonestadas en cuanto son detectadas.



JEREZ.- El secretario de gobierno municipal, Jaime Ambriz Moreno, informó que la estación de bomberos ya tiene energía eléctrica y el resto de los servicios.

