La felicidad es una forma de navegar

En el mundo en que vivimos, nos dejamos llevar por la corriente y por la creencia de que las personas inteligentes son las que tienen mas dinero, fama o poder, pero ¡que mal estamos, abramos los ojos!; la realidad es que las personas inteligentes son las que están felices con y en su situación actual.



Ésta es una gran verdad, en la vida tienes que hacer el ramo más bonito con las flores que te tocaron, pueden ser unas flores hermosas, otras no tan bonitas, algunas veces ramas secas, o casi siempre combinadas. Haz siempre el mejor ramo.



Sé feliz en tu matrimonio, sé feliz con los hijos que tienes, en la relación con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tu casa, en tu trabajo, en tu país, en tu estado, no caigas en el espejismo del materialismo creyendo que lo material da la felicidad, o en el hedonismo creyendo que la felicidad está en la belleza física.



Sé promotor de la felicidad influyendo en los demás, sobre todo en tu familia, promueve que la felicidad está en la actitud que tomes ante tu situación actual, no en las cosas que tengas, no en la belleza que tengas, promueve que la felicidad está no afuera, sino dentro de ti, en la aceptación que tengas de ti y de tu alrededor, date cuenta que sólo se vive una vez, sé feliz, no te hagas la víctima.



Claro que hay momentos en la vida en que se sufre, momentos de enfermedades, de traiciones, de rencores; esto es parte de la vida, nadie se salva de ellos, pero si éste es un momento sin sufrimiento, sé feliz, disfruta el momento actual, tu salud , tu relación de pareja, tu matrimonio, tus hijos, no sufras por todo, voltea para abajo, ríete, ten fe, vive con esperanza.



Una causa de que exista infelicidad en tu vida, es que te estés compararando constantemente con los demás, de estar deseando lo que los otros tienen, esto se llama envidia y lo que siempre produce la envidia, además de insatisfacción, es tristeza y amargura.



Seguramente estás mejor que muchos y a lo mejor en situaciones peores que la tuya ellos son más felices que tu.



Reflexiona qué es lo que vas a hacer, proponte, lucha por ser feliz, empieza por actitudes pequeñas, poco a poco lo irás logrando y harás tu vida más fácil para ti y para los demás.



