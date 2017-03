La Feria DIFerente llega a Cuauhtémoc Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del DIF Estatal, señaló que la Feria DIFerente es una decisión que se tomó para servir a los zacatecanos; de ahí la idea de acercar los servicios a los municipios.



En los más de 40 módulos, además de información sobre programas y servicios, se ofreció a la ciudadanía la oportunidad de realizar trámites diversos; se detallan las reglas de operación y la posibilidad de ser incluidos en éstos.



También instalaron unidades móviles del programa Asistencia Médica DIFerente (Amedif) para consulta médica, odontológica y optometría; así como módulos de detección de cáncer de mama y cérvico-uterino.



Hubo otras actividades en centros educativos de nivel básico y en el Cobaez plantel Cuauhtémoc, donde se llevó a cabo la Feria del Agua en tu Escuela, en coordinación la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), así como la limpieza y reforestación de la Unidad Deportiva.



Rodríguez de Tello exhortó a los jóvenes a concluir sus estudios, a ser responsables, a no involucrarse y no engancharse en actividades delictivas.





La titular del DIF Estatal estuvo acompañada por el alcalde Juan José Álvarez; la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Esther García; el diputado local Le Roy Barragán; el delegado de Diconsa, Leobardo Casanova y Julián de Ávila, director del Cobaez plantel Cuauhtémoc, según informó un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx CUAUHTÉMOC.- Esta semana, la Feria DIFerente se trasladó al municipio de Cuauhtémoc, donde sus habitantes tuvieron la oportunidad de acceder a trámites y servicios gubernamentales sin tener que trasladarse a la capital.Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del DIF Estatal, señaló que la Feria DIFerente es una decisión que se tomó para servir a los zacatecanos; de ahí la idea de acercar los servicios a los municipios.En los más de 40 módulos, además de información sobre programas y servicios, se ofreció a la ciudadanía la oportunidad de realizar trámites diversos; se detallan las reglas de operación y la posibilidad de ser incluidos en éstos.También instalaron unidades móviles del programa Asistencia Médica DIFerente (Amedif) para consulta médica, odontológica y optometría; así como módulos de detección de cáncer de mama y cérvico-uterino.Hubo otras actividades en centros educativos de nivel básico y en el Cobaez plantel Cuauhtémoc, donde se llevó a cabo la Feria del Agua en tu Escuela, en coordinación la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), así como la limpieza y reforestación de la Unidad Deportiva.Rodríguez de Tello exhortó a los jóvenes a concluir sus estudios, a ser responsables, a no involucrarse y no engancharse en actividades delictivas.La titular del DIF Estatal estuvo acompañada por el alcalde Juan José Álvarez; la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Esther García; el diputado local Le Roy Barragán; el delegado de Diconsa, Leobardo Casanova y Julián de Ávila, director del Cobaez plantel Cuauhtémoc, según informó un comunicado. Agregar a favoritos dif

cristina rodríguez

programa

feria diferente