La FIFA amplía el Mundial a 48 equipos a partir de 2026: Méxio y EU lo quieren 

Compartir: Liga Compartir: La FIFA ampliará el Mundial de fútbol a 48 equipos, añadiendo 16 países adicionales al torneo de 2026 que probablemente se realizará en Norteamérica. (AP) Estados Unidos y México podrían asociarse para cumplir con los requisitos de la FIFA para organizar el Mundial más abarcador de la historia en 2026.



Canadá también se sumó a sus vecinos en la CONCACAF para iniciar conversaciones preliminares sobre una candidatura tripartita, dijeron personas con conocimiento de las pláticas. Las personas hablaron bajo la condición de no ser identificadas por tratarse de negociaciones privadas.



La decisión de la FIFA del martes de expandir el torneo de 2026 de 32 a 48 selecciones, con 80 partidos en vez de 64, aumenta las posibilidades de que haya más de un país como sede del torneo. "No es solo que tenga más sentido en algunas regiones, es que sería la única manera de hacerlo", dijo el vicepresidente de la FIFA, líder de la CONCACAF y presidente de la federación canadiense, Victor Montagliani.



"Creo que cuando más países comparten (la sede), es una oportunidad para desarrollar el deporte". Cuando le preguntaron específicamente sobre una candidatura tripartita de Canadá con Estados Unidos y México, respondió: "Creo que definitivamente es una posibilidad, porque las reglas ahora lo permiten".



"También respeto el hecho de que cada país tiene la posibilidad de organizar la Copa del Mundo (por su cuenta), y creo que pronto habrá pláticas sobre las perspectivas de nuestra región para este Mundial, ya que creo que es una oportunidad para la CONCACAF". El presidente de la federación estadounidense, Sunil Gulati, también participó en la votación del Consejo de la FIFA que aprobó el nuevo formato de manera unánime.



Aunque el líder de la federación mexicana Decio de María no está en el Consejo, sí viajó a Zúrich con una delegación de altos funcionarios de la CONCACAF.



La región de Norte, Centroamérica y el Caribe ya era la favorita para recibir su primer Mundial desde que Estados Unidos organizó el torneo de 1994.



La edición de 2026 requerirá más centro de entrenamiento de primer nivel, hoteles y transportación para cumplir con las necesidades de 48 selecciones, además de funcionarios de la FIFA, periodistas y cientos de miles de fanáticos. "Eso significa que hay una cantidad limitada de países que pueden albergarlo sin tener que construir mucha infraestructura", dijo Gulati, quien agregó que la junta de su federación tiene que tomar una "decisión fundamental" sobre su candidatura. Estados Unidos podía buscar el torneo por su cuenta, o con uno o ambos de sus vecinos norteamericanos. Incluir a México podría sumar el respaldo de las federaciones de habla hispana de la FIFA que elegirán la sede en 2020.



También podría apelar al papel de la FIFA como un ente unificador en la sociedad, en momentos en que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México atraviesan un momento álgido por los comentarios del presidente electo estadounidense Donald Trump sobre el país vecino. "Estoy involucrado con el fútbol, no soy político", dijo Montagliani, quien al igual que Gulati habla español. "Lo único que sé de Trump, desde lejos, es que le gustan los deportes y lo ha demostrado en el paso... así que esperamos que el fútbol le gane a la política". La FIFA usualmente busca el respaldo de los gobiernos locales, y lo tiene en los dos países que albergarán los mundiales de 2018 y 2022, Rusia y Catar, respectivamente.



La FIFA ha permitido coanfitriones sólo una vez en los 22 mundiales organizados entre 1930 y 2022, en 2002 con Japón y Corea del Sur. México albergó el torneo en 1970 y 1986.



De todas formas, Gianni Infantino favoreció la posibilidad de más de un país anfitrión cuando hizo campaña para la presidencia de la FIFA.



La FIFA amplía el Mundial a 48 equipos a partir de 2026

​ZÚRICH, Suiza.- La FIFA ampliará el Mundial de fútbol a 48 equipos, añadiendo 16 países adicionales al torneo de 2026 que probablemente se realizará en Norteamérica.



El plan propuesto por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, de 16 grupos de tres equipos cada uno cuyos dos primeros avanzarán a los 16vos de final, fue aprobado de forma unánime por el Consejo del organismo rector.



De esta manera, se cumple con la promesa de campaña de Infantino de tener una Copa del Mundo más grande e inclusiva que no sea dominada por Europa y Sudamérica, que han ganado los 20 títulos disputados hasta ahora.



"Tenemos que gestar la Copa del Mundo del siglo 21", dijo Infantino, quien al ser elegido en febrero también prometió aumentar las ayudas económicas a las 211 federaciones miembros de la FIFA.



Con 80 partidos en lugar de 64, la FIFA espera ingresar 1.000 millones de dólares adicionales por contratos de emisiones y patrocinio, además del dinero de las entradas. El Mundial de 2018 en Rusia debe generar unos 5.500 millones de dólares.



