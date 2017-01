La gallina de los huevos de oro Ricardo Muñoz

En pocas palabras y en forma de resumen aseveró que Pemex no era mas la gallina de los huevos de oro.



No sé si recuerde que cuando escuchaba las fábulas de Esopo en la escuela todas terminaban con una moraleja que era aplicable en la vida real.



Para ser más precisos y sepa de qué le hablo, la de esta historia es la siguiente: nunca debemos dejarnos llevar por la codicia y ambición destruyendo totalmente lo que la fortuna nos brindó.



La avaricia lleva a que uno en su afán de conseguir grandeza o dinero, logre poner en peligro no solo nuestro trabajo, sino también nuestra libertad. Casos como el de Pemex nos demuestran nuevamente la ineficiencia de nuestras autoridades para administrar la abundancia con la que cuenta nuestro país.



Si nos cobijamos en los dichos populares, para esta situación uno ni mandado a hacer sería el de “palo dado ni Dios lo quita”, donde desafortunadamente los excedentes petroleros de hace algunos años, no se aprovecharon y lo sufrimos ahora con la liberación del precio de las gasolinas.



Si bien en este tema no hay ya mucho que hacer y destripamos a la gallina para ver que tenía adentro en el caso petrolero, veo como una obligación de nuestras autoridades cuidar la veta de oro que aparece por delante y puede salvarnos de cualquier embate internacional.



Señores gobernantes, lectores: les presento al turismo como la nueva actividad salvadora de México.



De esta forma y en carácter de urgente les pido den seriedad al tema y escuchen a las personas que nos dedicamos a esto para que sin traer a un genio en la materia o sin sus ya conocidas ocurrencias o corazonadas, hagamos lo necesario para darle a México esta nueva cara que todos necesitamos.



Para que esto ocurra, es de suma importancia mencionar errores cometidos en el pasado, donde el declarar la guerra contra el narcotráfico, permitir todos los abusos de manifestantes y ser bastante tolerantes con lo que nuestras leyes prohíben, ha traído mucho más perjuicios que beneficios a esta actividad.



Comenzaré mencionando lo ocurrido en Michoacán, estado envidiable por sus características turísticas. Este paradisiaco estado simplemente lo tiene todo. Si quiere playa, montaña, naturaleza o ciudades patrimonio no tiene más que desplazarse para allá. El único problema con el que cuenta es el caso sordo de nuestro gobierno para resolver los problemas de inseguridad y mafias con los que cuenta.



Es una pena que los nacionales evitemos esta visita por miedo a toparnos con uno de esos intolerantes grupos del crimen organizado o de maestros o estudiantes que sin respeto al libre tránsito, cierran una carretera o lo despojan de lo que traiga en su recorrido turístico.



Oaxaca y Chiapas se encuentran en las mismas condiciones, donde la indiferencia de sus gobiernos para liberar calles de bloqueos o evitar el vandalismo es cada vez mas frecuente.



Qué pena que no volteen a ver el daño que esto causa. Lo peor es que no solo están acabando con la industria turística: están dándole fin, por consiguiente, a las ganas de la gente para visitar estos destinos.



Guerrero se cuece aparte. Los problemas de guerrillas y todos los grupos subversivos que se encuentran allí, han debilitado enormemente la actividad por la que se se conoció este estado a nivel mundial. El acudir a Ixtapa por tierra era una aventura muy recomendable, la hermosura de los paisajes en la carretera y la experiencia de vivir unos días en esas playas paradisiacas, hacían de este lugar un sitio privilegiado. Acapulco, por su lado y con brillo propio, fue un paraíso hace algunas décadas; desafortunadamente para este destino solo quedan los recuerdos de su época de oro donde todo el mundo quería disfrutar del lugar.



Como el turismo carretero es lo que nos da de comer, le recuerdo también esa terrible época insegura de nuestras carreteras hace 6 años donde nadie viajaba por miedo a ser asaltado. Ese simple detalle puso en jaque a la mayoría de los hoteles en nuestro estado.



Sucesos como los acontecidos en Cancún y Playa del Carmen hace algunos días dan una muy fuerte llamada de atención a lo que todo mundo vemos pero donde nadie quiere actuar.



Si usted no lo ve, los turisteros estamos muy preocupados porque la joya de la corona del turismo mexicano se convierta en un destino donde las mafias y el crimen organizado gobiernen a su antojo y satisfacción.



Todavía hay tiempo para la solución de estos problemas; el meollo del asunto esta en que las autoridades no se hagan tontas y tomen el papel que les corresponde para así hacer valer nuestro estado de derecho.



Estoy seguro que jamás pensaron lo que está pasando con el petróleo en estos momentos, si nadie se los comento hace algunos años, nosotros se los comentamos ahora.



Por favor: demuestren pantalones y actúen como les corresponde, sean inteligentes y cuiden esta veta de oro que los mexicanos tenemos. Es muy complicado que la vida nos presente segundas oportunidades, ya perdimos la del petróleo.



Les aseguro no perdonaremos jamás perder la del turismo. Hasta la próxima.



