La grandeza de Trout no le alcanza a los Angelinos

El reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana quiere conseguir los 40 robos de base esta temporada, cosa que no logra desde su año de novato en 2012.



"Es tentador alcanzar las 40... Hay que plantearse objetivos altos y tratar de alcanzarlos", dijo el tercer jugador más joven en la historia -con 25 años- en ganar dos galardones al Más Valioso.



Otro objetivo -fundamental- es reflotar a los Angelinos tras una desoladora campaña.



La marca de 74-88 fue la peor del equipo en 17 años bajo la conducción de Mike Scioscia, el manager activo que más tiempo se ha mantenido en el puesto. Se hundieron al cuarto puesto de la división Oeste, por culpa de una serie de calamitosas lesiones que afectaron a su rotación.



Nick Tropeano y Andrew Heaney pasaron al quirófano para someterse a cirugías reconstructivas del codo. Garrett Richards también se vio afectado por molestias en el codo, mientras que Matt Shoemaker fue golpeado en la cabeza por un pelotazo.



De nada sirvió otra colosal campaña de Trout en Orange County.



Pese a los malos resultados de los Angelinos, ganó el JMV al superar a Mookie Betts (Boston) y José Altuve (Houston) en la votación, confirmándose como el pelotero más completo de las mayores. Siempre excepcional defendiendo en el bosque central, bateó para .315 con 29 jonrones, 100 impulsadas y 30 robos.



"La clave en el béisbol es mantenerse sano", reflexionó Trout sobre el infortunio de Los Ángeles en 2016. "No se puede cuando pierdes por lesión a tantos pitchers y otros compañeros quedan fuera. No hay duda que frustra. Uno ambiciona es estar en los playoffs. Es divertido. Lo vieron en la Serie Mundial el año pasado. Uno quiere ser parte de ese ambiente".



Durante el invierno, los Angelinos no acapararon titulares con sus adquisiciones. Sometido por una nómina apretada al máximo por los inflados contratos de Albert Pujols y Josh Hamilton, el gerente general Billy Eppler ha buscado sumar piezas con nombres de menos cartel que complementen a Trout.



En procura de un repunte inmediato, los jardineros Cameron Maybin y Ben Revere, los infielders Luis Valbuena y Danny Espinosa, el receptor Martín Maldonado y el abridor Jesse Chávez aparecen en escena.



Los Angelinos tienen que estar conscientes que el tiempo se les agota: Trout será agente libre dentro de cuatro años y es un auténtico desperdicio el que solo hayan participado de una postemporada desde su campaña de novato en 2012, sin siquiera ganar un solo juego de playoff.







PUJOLS, CINCO AÑOS DESPUÉS



El 2012 fue también el año en que Pujols firmó un contrato de 240 millones de dólares por 10 años, una inversión que siempre se cita como una de las más cuestionables de los últimos tiempos. Quizás no ha producido los números de su primera década con los Cardenales de San Luis, pero el dominicano ha sabido ajustarse a un nivel consistente - viene de batear 31 jonrones y quedar cuarto en las mayores con 119 impulsadas. Ha disputado al menos 152 juegos en cuatro de sus cinco temporadas con los Angelinos.



Sus días de titular en la primera base pertenecen el pasado (apenas tuvo 28 en esa posición el año pasado contra 123 como bateador designado).



A sus 37 años, avista dos hitos trascendentales: le faltan nueve jonrones para llegar a los 600 y 175 hits para sumar los 3.000 en su carrera. Está apurando al paso para no perderse el inicio de la temporada luego que en diciembre se sometió a una cirugía en la planta del pie.





SCIOSCIA, EL SOBREVIVIENTE



El dueño Arte Moreno se ha mantenido leal a Scioscia, el único manager que ha tenido desde que adquirió el equipo en 2003, poco después de la conquista del único campeonato de la franquicia.



Bruce Bochy (San Francisco) es el que le sigue en cuanto a longevidad entre los pilotos activos de las mayores, sacándole una distancia de siete temporadas. Scioscia necesita 10 victorias más para acumular 1.500 en su carrera







DEFENSA



La defensa es su fuerte. Su trío de jardineros, Trout, Cameron Maybin (izquierdo) y Kole Kalhoun (derecha), es señalado como uno de los mejores de las mayores en defensa. Y Andrelton Simmons es una máquina de protagonizar jugadas espectaculares en el campocorto.







LAS PROMESAS



La cantera no ha podido aportar un jugador notable desde el debut de Trout. Eppler ha prestado más atención a un sistema que había sido descuidado, pero habrá que esperar para ver resultados.



Matt Thaiss fue la selección de primera ronda en el último draft y el inicialista de 21 años se destacó en sus primeros meses en las menores, ganándose la invitación a la pretemporada.



---



LO QUE PUEDE SALIR MAL



Jered Weaver y C.J. Wilson ya no forman parte de la rotación, pero el grupo actual no inspira confianza. Richards debe demostrar que su codo resistirá tras un año de descanso y rehabilitación para evitar la Tommy John. Tyler Skaggs también vuelve tras una cirugía en el codo. Shoemaker, Chávez y Ricky Nolasco completan el quinteto. Huston Street, quien se perfilaba como el cerrador, sufrió una dolencia en un músculo dorsal y se perdería el inicio de la campaña.



