La imagen del Chapecoense que está llena de emociones

Se puede apreciar a Hélio Neto platicando con cuatro jóvenes que fueron promovidos al primer equipo. Hoy, el "Chape" presentó a su plantilla para la próxima temporada.



Se ve al sobreviviente del accidente sujetando unas muletas, con la pierna derecha movilizada y en la otra con cicatrices. A su lado, cuatro jóvenes escuchan sus palabras, sus rostros reflejan el impacto del relato del zaguero. Puede ser admiración, orgullo u otro factor de los juveniles que ascendieron al primer equipo.



El equipo tituló la imagen como:



“Una foto vale más que mil palabras”.



PRESENTACIÓN OFICIAL DE REFUERZOS



Este viernes, Hélio Neto participó en la presentación oficial de los jugadores del Chapecoense para la próxima temporada.



El equipo estará formado por algunos de los jugadores que no viajaron a Medellín, futbolistas del filial promocionados al primer equipo y cinco fichajes.



En su turno al micrófono, Neto aseguró que regresar al Chapecoense le da fuerzas para no “hundirse en una depresión”.



Primero necesito recuperar mi salud y mi mente también. Estar aquí (en el Chapecoense) es lo que va a darme fuerza. O mejoro y represento a esos colegas de la forma que eran o voy a hundirme en una depresión", señaló Neto.



El jugador reconoció que todavía "depende de todo el mundo", pero que notó una evolución desde que "despertó en Colombia y no reconocía a nadie".



La nueva plantilla tiene el objetivo de “honrar los legados que fueron dejados”, así lo aseguró Rui Costa, director ejecutivo.



