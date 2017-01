​La ineficiencia nuestra de cada día J. Luis Medina Lizalde

Ambas conductas lesionan gravemente a la sociedad, pero mientras la corrupción se caracteriza por la fin realidad de un beneficio personal, la ineficiencia es una inercia poderosa que arrastra hasta los bien intencionados.



Acostumbrados estamos a explicarnos los fracasos institucionales por el binomio corrupción – impunidad y frecuentemente soslayamos la ineficiencia como ingrediente siempre presente, trátese del combate al crimen organizado o de la implementación de un programa social, la ineficiencia permea a los tres niveles de gobierno y de la misma no se escapa partido alguno con responsabilidades de gobierno como tampoco lo hacen los que se atrincheran en la condición etérea de “independientes”.



Para ilustrar la manera como la ineficiencia circula por las venas del sistema político vaya un botón de muestra: los zacatecanos conocemos bien la historia de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de

Responsabilidades de los Servidos Públicos en base a la cual el gobierno de Miguel Alonso procedió contra la exgobernadora Amalia García por la falta de la firma (refrendo en términos jurídicos) del Jorge Hiriart Estrada, Contralor del gobierno del estado en el momento de la publicación de la mencionada ley.



Ese caso sacó a la luz el dato de que son muchas las leyes que incumplen con esa formalidad constitucional que han provocado desenlaces similares al del caso referido.



Sería de esperarse que fieles al dicho popular que dice que “el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla” las instancias e individuos que participan en la culminación del proceso legislativo que es justamente el de la publicación de la ley en el órgano oficial se cuidarían de no incurrir en el mismo costoso error pero no es así.



El 30 de noviembre del 2016 se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas aprobada por la Sexagésima Segunda Legislatura a iniciativa del gobernador Alejandro Tello sin la firma correspondiente al propio Gobernador ni la de la licenciada Fabiola Torres, secretaría General de Gobierno, siendo ambos los únicos obligados a refrendar las leyes merced a una reforma del 23 de Mayo del 2015 que se introdujo para no repetir la historia de la falta de refrendo que hemos traído a colación.



La justificación de la omisión es para preocupar aún más, se nos dice que el artículo 13 de la ley del periódico oficial, el cual efectivamente establece que en” la publicación de documentos, por razones técnicas se podrá omitir la impresión de la firma de quien o quienes la suscriben” pretendiendo con ello que con el nombre del o de los firmantes y la palabra “rúbrica” adquiere plena validez jurídica el contenido de la publicación.



¿Acaso una disposición en ese cuerpo normativo está por encima del artículo 85 que establece el refrendo como formalidad constitucional para la promulgación de leyes?



En mi modesta opinión estamos ante una preocupante reproducción de ineficiencias que no atinamos a corregir.



Se hizo cultura

Una provisional reflexión sobre posibles causas de la ineficiencia gubernamental generalizada me permiten aventurar las siguientes hipótesis:



a).- Debilitamiento de la supervisión jerárquica por mala administración del tiempo, el gobernante contemporáneo, atrapado por reflectores luce una agenda de compromisos hacia el exterior que no guarda equilibrio con la necesidad de ocuparse de la cotidianidad de la vida interior de su gobierno, la presencia frecuente en las diversas áreas, los recorridos sorpresas por las oficinas, el contacto sin mediación de jefes inhibitorios con los empleados públicos, ignorando aquello de que “ al ojo del amo engorda el caballo”.



B).- El criterio de reclutamiento de personal gobernante originada en la falta de proyecto más allá de la retórica de cajón que desemboca siempre en la revoltura de leales con los compromisos de campaña destinados a puestos al mando de una numerosa burocracia con base laboral experta en estar a las órdenes de aprendices , soslayando que sin claridad en el “para qué” no hay acierto en el “quien”.



C).- La idea de ” gobernabilidad” aducida por grupos de interés para meter gente a la nómina sin consideración a criterios de eficiencia.



Quien suponga que en Zacatecas tenemos políticos con poder para amenazar la gobernabilidad si no se les mete al presupuesto están pensando al revés: El gasolinazo y sus secuelas de inconformidad muestra que los ciudadanos rebasan a los políticos ¿qué partido o actor político organiza las expresiones de descontento en Zacatecas ¿ y sin despensas.



La ineficiencia inherente al régimen tiene diversos orígenes, el examen desprejuiciado de sus causas y posibles remedios es asunto de primer orden.



Nos encontramos el jueves en El Recreo.



recreo

opinión

ineficiencia