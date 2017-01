La insoportable recurrencia de la crisis Miguel G. Ochoa Santos

Las devaluaciones rampantes venían cabalgando raudamente desde el ominoso régimen de Luis Echeverría y cavaron el abismo que las tecnocracias rutilantes bautizaron como el error de diciembre de 1995. Pugnas internas entre las camarillas priístas, corrupción voraz y políticas mayormente insensatas propiciaron una caída descomunal del poder adquisitivo y un quebranto público de proporciones inconmensurables que hoy seguimos pagando.



Bastó un sexenio para derrumbar la ilusión primermundista que Salinas de Gortari había configurado con su retórica modernizadora y triunfalista. Su heredero y camarada lo usó como chivo expiatorio del régimen caduco para despresurizar las tensiones y los bríos transgresivos. Al final del gobierno de Ernesto Zedillo, algo se recuperó del brutal deterioro de la vida nacional, pero al partido único le llegó su hora fúnebre.



Las pulsiones democráticas derrumbaron el muro hegemónico y abrieron las puertas para el cambio electoral, aunque no se fortalecieron significativamente durante los sexenios panistas. Los usos privados del poder crecieron a la par de la corrupción, en lugar de transformar a fondo las estructuras del viejo sistema, aprovecharon éstas para feudalizar el régimen, creando territorios escasamente democráticos.



Es cierto, las administraciones panistas no concluyeron en crisis económicas, pero fueron humildes los resultados en cuanto a crecimiento económico y, por tanto, abatimiento real de la pobreza. Mucho más negativo es su legado en cuanto a la construcción de instituciones realmente democráticas y transparentes, edificación de un sistema de justicia pulcro y efectivo, regeneración de la vida política y fortalecimiento de una educación integral donde los valores cívicos fuesen tan relevantes como los conocimientos tecnocientíficos.



Acaso por ello, hemos regresado a lo ciclos destructivos del antiguo régimen.



