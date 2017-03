La 'Liga de la Justicia' estrena póster y 'teaser' de la película

Por lo pronto el próximo sábado, 25 de marzo, se difundirá el primer trailer completo, pero por mientras para calmar las ansias de los fans de los superhéroes se difundió un teaser de 16 segundos con Jason Momoa de protagonista.



CIUDAD DE MÉXICO.- Aún faltan ocho meses para el gran estreno de la esperada películaJustice League (Liga de la Justicia) y los estudios Warner Bros. con DC Comics ya generan fuertes expectativas con su ambovciona cinta sobre superhéroes que ya lanzó un nuevo póster promocional. y un segundo adelanto con Aquaman como protagonista.Por lo pronto el próximo sábado, 25 de marzo, se difundirá el primer trailer completo, pero por mientras para calmar las ansias de los fans de los superhéroes se difundió un teaser de 16 segundos con Jason Momoa de protagonista.En la trama Batman le entrega el tridente y en otra el rey de la Atlántida hace un despliegue de sus poderes.La imagen del poster promocional es bastante directa, con un monograma con las iniciales JL (por Justice league o Liga de la Justicia en inglés).La cinta, que estrena el 17 de noviembre de este año, es dirigida por Zack Snydery protagonizada Ben Affleck (Batman / Bruce Wayne), Henry Cavill (Superman / Clark Kent), Gal Gadot (Wonder Woman / Diana Prince), Ezra Miller (The Flash / Barry Allen), Jason Momoa (Aquaman / Arthur Curry), Ray Fisher (Cyborg / Victor Stone), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Amy Adams (Lois Lane), Diane Lane(Martha Kent), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth) y Jesse Eisenberg (Lex Luthor).

